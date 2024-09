Scuola Carducci, lavori terminati: alunni in aula per l’inizio delle lezioni

In questi giorni gli operai stanno smontando i ponteggi lungo le facciate

L’edificio è stato completamente riqualificato, anche dal punto di vista energetico

LECCO – Ultimi ritocchi e poi la scuola Carducci sarà pronta a riaccogliere gli studenti per l’inizio dell’anno scolastico, il prossimo 12 settembre.

Il corposo cantiere, iniziato lo scorso novembre, ha visto la riqualifica strutturale ed energetica dello storico edificio di Corso Matteotti. 1,5 milioni di euro il costo complessivo dell’intervento: i lavori hanno riguardato l’adeguamento antisismico, il rifacimento del cappotto dell’edificio che ospita la palestra e alcune classi, la coibentazione dell’edificio centrale, la sostituzione di tutti gli infissi e la completa riqualifica degli spazi interni.

I lavori sono terminati nel pieno rispetto del cronoprogramma e in questi giorni gli operai stanno rimuovendo le impalcature che per quasi un anno hanno ‘ingabbiato’ la scuola. Presto l’edificio tornerà completamente visibile e settimana prossima, giovedì, gli alunni della scuola primaria potranno fare rientro nella loro sede per il nuovo anno scolastico.

“Una corsa contro il tempo potremmo dire, considerando l’inizio lavori nello scorso novembre 2023 e la variante di progetto redatta dopo la variazione di bilancio di marzo – ha commentato con soddisfazione l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – un cantiere che ha macinato lavoro per rispettare l’inizio dell’anno scolastico nella scuola riqualificata. Attendiamo studenti e docenti la prossima settimana per vivere un percorso scolastico in un edificio più efficiente, sicuro e bello”.