Serata all’interno del progetto comunale “Lungo le sponde del Gerenzone”

Renzo e Lucio propone una serata per ascoltare, confrontarsi liberamente e fare domande

LECCO – L’associazione Renzo e Lucio, all’interno del progetto comunale “Lungo le sponde del Gerenzone”, propone una serata dal titolo “Il tema non è delicato. Sessualità e disabilità: un incontro per informarsi e sfatare tabù”, per informarsi, confrontarsi e riflettere insieme sull’argomento.

Per i promotori dell’iniziativa il tema ha bisogno di spazi di confronto e riflessione “Quello della sessualità e disabilità è un argomento tanto presente quanto poco affrontato, soprattutto sul territorio lecchese. Spesso le persone con disabilità, ma anche i loro famigliari, insegnanti, operatrici e operatori del settore, si trovano senza strumenti per capire e vivere serenamente i diversi aspetti corporei e affettivi della sfera intima”.

Ecco quindi una serata per ascoltare, confrontarsi liberamente e fare domande.

L’associazione Renzo e Lucio descrive così i motivi dell’iniziativa: “Il nostro intento è di compiere un primo passo per rompere i tabù e l’auspicio dell’avvio di incontri e percorsi dedicati ad approfondire ogni aspetto di questo tema”.

Ospiti Valentina Tomirotti, giornalista, consulente marketing inclusivo e attivista del mondo disability, e Nicola Macchione, urologo, andrologo e divulgatore scientifico che nel podcast Sexability dialoga sulla sessualità con persone con disabilità.

L’incontro si terrà martedì 22 ottobre alle ore 21 in Sala don Ticozzi in via Ongania a Lecco. Ingresso libero, senza prenotazione.