“Sicurezza e criminalità organizzata”, incontro con Azione e Appello per Lecco

Appuntamento il 10 dicembre

Tra gli ospiti Sonia Alfano, figlio del giornalista ucciso dalla mafia Beppe Alfano

LECCO – Martedì 10 dicembre, alle ore 18, presso la sala conferenze di Lecco Hostel in via Corso Matteotti 89/A a Lecco, Azione Lecco e Appello per Lecco organizzano un incontro dal titolo “Sicurezza e criminalità organizzata: storie di lotta quotidiana”.

Racconteranno la propria esperienza personale Sonia Alfano, figlia di Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia l’8 gennaio 1993, la quale, dopo la morte del padre, ha avviato un’intensa attività antimafia per accertare la verità sulla sua morte e sui mandanti occulti e ha fondato l’Associazione Nazionale Familiari Vittime di mafia, e Gennaro Ciliberto, testimone di giustizia che nel 2010, quando era responsabile sicurezza nei cantieri di una ditta impegnata nella costruzione e manutenzione di opere autostradali, ha denunciato le infiltrazioni dei clan camorristici negli appalti e anomalie nelle costruzioni.

Un’occasione per discutere di sicurezza e legalità, con figure autorevoli impegnate in prima linea nel contrasto alle mafie, e per approfondire il tema della presenza della criminalità organizzata e della microcriminalità anche in Lombardia e nella provincia lecchese.

Sono state invitate a partecipare anche le Istituzioni lecchesi e il consigliere comunale di Brescia, Luca Pomarici, presidente della Commissione Sicurezza di Brescia, che porterà l’esperienza bresciana nelle politiche di prevenzione e contrasto alla microcriminalità giovanile. Sarà presente, da remoto, anche l’On. Fabrizio Benzoni, segretario regionale di Azione.

“L’incontro del 10 dicembre nasce dall’esigenza di affrontare il tema della sicurezza senza scadere nella politicizzazione” spiega Giacomo Mainetti, segretario cittadino di Azione. “Per Azione è inaccettabile che destra e sinistra continuino a trasformare la sicurezza in un campo di battaglia ideologico, come è avvenuto nel Consiglio comunale di Lecco del 25 novembre scorso. La sicurezza non è né di destra né di sinistra, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti. Per questo teniamo fortemente ad organizzare momenti di confronto e dialogo sul tema della sicurezza, come quello di martedì’ prossimo.” L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.