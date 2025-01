Solidarietà sulla pista di pattinaggio, l’incasso del 15 gennaio a Telethon

Fondazione Telethon da 35 anni sostiene la ricerca sulle malattie genetiche rare

LECCO – La Pista di Pattinaggio XXL di Lecco torna con una giornata dedicata alla solidarietà anche nel 2025. Nel calendario di eventi collaterali, martedì 15 gennaio 2025 la beneficenza sarà protagonista: l’intero incasso della giornata sarà infatti devoluto al coordinamento provinciale lecchese della Fondazione Telethon, impegnato da sempre nella ricerca per le malattie genetiche rare.

“Siamo felici – afferma Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL – di potere contribuire con questa iniziativa a una causa così importante. Da tempo la solidarietà è al centro del nostro impegno e siamo convinti che eventi come questo, a favore di realtà splendide come il coordinamento provinciale di Lecco di Telethon, possano davvero fare la differenza”.

Telethon si occupa di trovare una cura per le oltre 7000 malattie genetiche rare a oggi conosciute: “I risultati di questi ultimi anni hanno portato alla cura di 7 di queste malattie – commenta il presidente del coordinamento lecchese per Telethon Renato Milani – e permesso di salvare oltre 170 bambini arrivati da tutto il mondo. Cosa c’è di più bello se non salvare la vita ai bambini “colpevoli” solo di essere nati con una di queste malattie? In un mondo in crisi di valori umani noi cerchiamo in tutti i modi di dare un senso e una speranza a coloro che nascono ogni giorno con una di queste terribili malattie. Un grazie immenso al sig. Uga per aver pensato a Telethon e a tutte quelle persone che, a causa delle loro gravi disabilità, non possono pattinare in libertà. Pattinare per chi non lo può fare è davvero molto bello!”.

Oltre alla giornata di solidarietà, la Pista di Pattinaggio di piazza Garibaldi propone altri momenti di intrattenimento dedicati al gusto e al calore dell’inverno. Tra questi, martedì 21 gennaio 2025 sarà dedicato al vin brulé, che verrà distribuito ai pattinatori per riscaldarsi dopo il giro in pista, mentre giovedì 23 gennaio 2025 sarà la volta della cioccolata calda, offerta a tutti i presenti fino a esaurimento scorte.