Teatro della Società: consegnato il cantiere del 2° lotto, apertura entro fine 2025

LECCO – Al via il secondo e ultimo lotto dei lavori del Teatro della Società. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, è stata messa la firmata per la consegna del cantiere. Presto alla città di Lecco verrà restituito il suo teatro dopo una lunga serie di opere di riqualificazione e, soprattutto, dopo una chiusura di svariati anni.

Come da cronoprogramma, con il mese di ottobre, cominceranno i lavori del secondo e ultimo lotto per il recupero funzionale del Teatro della Società, un progetto che rappresenta un passo fondamentale verso la riapertura di questo storico edificio. I lavori, affidati alla Neocos Srl di Borgomanero (NO), prevedono una spesa complessiva di 3.910.000 euro e includono opere di restauro e completamento, che vanno dalle facciate al rifacimento dei servizi igienici, fino alla riqualificazione del bar e al restauro della sala teatrale e dei palchetti.

“Questo spazio ha un valore simbolico per la nostra città per un teatro è un luogo di incontro e di evoluzione – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Il 2° lotto che oggi andiamo ad avviare darà una struttura materiale a quello che sarà il modello gestionale. Questa scatola magica che è il Teatro della Società con oggi comincia il suo conto alla rovescia atteso dalla città da tantissimo tempo. Per questo voglio ringraziare l’assessore Sacchi che ci sta mettendo il cuore”.

In occasione della consegna del cantiere erano presenti assessori e consiglieri comunali di maggioranza e minoranza oltre alle autorità politiche. Hanno partecipato anche rappresentanti delle associazioni di categorie, nonché associazioni ed enti che costituiscono il tessuto socio-economico di Lecco. Oltre alle maestranze che hanno lavorato a questo imponente restauro a partire dal progettista Nicola Berlucchi dello Studio Berlucchi.

L’assessore Maria Sacchi è entrata nel dettaglio dei lavori effettuati nel 1° lotto e quelli del 2° lotto che cominceranno a breve: “E’ importante sottolineare la campagna di saggi che ha permesso di scoprire le decorazioni risalenti all’800. Queste raffigurazioni possono essere delle varianti di quello che era l’ornato di Giocondo Albertolli che è stato un artista, cofondatore e professore dell’Accademia di Brera. Noi oggi entriamo in un teatro che sembra uguale a come l’abbiamo lasciato ma l’anno prossimo risplenderà di nuova luce”.

Chiuso ormai da marzo 2017, il Teatro della Società di Lecco tornerà a splendere da fine 2025 dopo gli ingenti lavori di sistemazione. Ricordiamo che nella primavera/estate 2023 si erano conclusi i lavori del 1° lotto, tra le opere più importanti la bonifica totale dell’amianto che ha comportato un lunghissimo lavoro d’intervento sul dipinto del Sora con l’esito positivo che tutti conosciamo. Amianto che è poi stato trovato anche in altre parti del teatro, ma che è stato eliminato totalmente per poter riaprire il teatro in totale sicurezza. E poi l’introduzione di un impianto di raffrescamento che permetterà di utilizzare il teatro tutto l’anno, anche nei mesi più caldi.

Il momento della consegna del cantiere avvenuta oggi pomeriggio è stato allieta da alcuni interventi degli allievi del civico istituto musicale Zelioli di Lecco che hanno permesso di dare un primo assaggio della bellezza di questo luogo tanto importante per la nostra città.

IL RIEPILOGO DEI LAVORI DEL 1° E 2° LOTTO