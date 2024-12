Viabilità, con le Feste la Prefettura di Lecco alza la soglia di attenzione

Viabilità provinciale e SS36: Prefettura e ANAS intensificano il monitoraggio per le festività natalizie

Approvato il “Piano Neve Provinciale”: stop ai cantieri, più controlli e comunicazioni smart per evitare blocchi sulle strade principali

LECCO – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, l’aumento della mobilità in provincia di Lecco ha spinto la Prefettura a rafforzare le misure di sicurezza viabilistica. Strade più affollate, soprattutto quelle dirette verso le mete rivierasche e montane, hanno portato a un coordinamento interistituzionale per prevenire congestioni e criticità.

Presieduta dal Prefetto Sergio Pomponio, una riunione dedicata ha delineato linee d’azione precise, partendo dall’approvazione del Piano Neve Provinciale. La Strada Statale 36, arteria centrale del territorio lecchese, è stata al centro dell’attenzione: i Sindaci e le Polizie Locali sono stati sollecitati a presidiare svincoli nevralgici per garantire il rispetto del Codice della Strada e prevenire blocchi del traffico.

La collaborazione interforze, guidata dal Comitato Operativo per la Viabilità (COV), sarà ulteriormente intensificata nel periodo natalizio. ANAS ha confermato interventi costanti di pulitura e manutenzione della SS36, della Racc. SS36 e delle strade ex provinciali come la SP342 Briantea e la SP65 di Esino, affiancando la pianificazione provinciale. Anche i lavori stradali verranno sospesi per evitare intralci alla circolazione in un periodo di prevedibile aumento dei flussi.

Il Prefetto Pomponio ha sottolineato l’importanza di comunicazioni tempestive e coordinate tra funzionari prefettizi, Polizia Stradale e ANAS. Messaggi variabili su pannelli e segnaletiche adeguate permetteranno di indirizzare gli automobilisti in caso di deviazioni o emergenze. La Provincia e il Comune di Lecco hanno confermato la loro partecipazione a questa rete di comunicazione snella e smart, a beneficio della sicurezza cittadina e provinciale.

Anche il traffico ferroviario rientra nella pianificazione invernale. RFI e Trenord, presenti alla riunione, hanno annunciato presidi rafforzati e attività di manutenzione straordinaria della rete, con corse raschiaghiaccio e sistemi per riscaldare gli scambi. L’obiettivo è assicurare la continuità del servizio anche in condizioni critiche.

La pianificazione multilivello, già arricchita dal Protocollo regionale per il rischio valanghivo, rappresenta una risposta efficace e coordinata. A livello locale, la sinergia tra Prefettura, Forze dell’Ordine, Protezione Civile e ANAS punta a garantire fluidità e sicurezza ai cittadini e ai viaggiatori, soprattutto nei giorni clou delle festività natalizie.

Grazie a questa macchina organizzativa, Lecco si prepara ad affrontare il periodo più intenso dell’anno con un piano condiviso e una rete di interventi che mette al centro la sicurezza e la prevenzione, elementi fondamentali per garantire serenità durante le feste.