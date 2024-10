Vigili del Fuoco. Addestramento per le squadre di Soccorso Fluviale Alluvionale

Coinvolto anche il personale del Comando di Lecco

Un’importante opportunità per migliorare le capacità operative

SOMMA LOMBARDO (VA) – Si sono recentemente concluse le due settimane di sessioni addestrative per il personale Soccorso Fluviale Alluvionale (SFA) dei comandi dell’Ovest Lombardia, che comprende le province di Como, Varese, Monza Brianza, Milano, Lecco e Sondrio. L’addestramento ha visto la partecipazione di oltre 110 operatori e si è svolto presso il canale industriale di Enel Green Power, nella località Maddalena di Somma Lombardo, in provincia di Varese.

Le manovre hanno previsto la conduzione del gommone Rafting in corrente con una portata di 120 mc al secondo, permettendo agli operatori di affinare le proprie competenze in situazioni di emergenza. Tra le attività principali, si è svolta una simulazione di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) di una persona in difficoltà, che è stato recuperato mediante una manovra telfer con gommone e successivo recupero dal ponte con barella toboga.

Parallelamente, nello stesso periodo, si è svolto un addestramento simile a Cremona, coinvolgendo i comandi dell’Est Lombardia, tra cui Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia.

Queste sessioni addestrative rappresentano un’importante opportunità per migliorare le capacità operative del personale SFA, garantendo un intervento sempre più efficace e sicuro in caso di emergenze fluviali e alluvionali. La collaborazione tra i vari comandi ha dimostrato l’importanza di un approccio integrato e coordinato nella gestione delle situazioni critiche.

L’addestramento si è concluso con un grande successo, evidenziando l’impegno e la professionalità degli operatori coinvolti. Grazie all’Enel Green Power per il supporto fornito e a tutti i partecipanti per la loro dedizione e preparazione.