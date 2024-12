Asta di beneficenza a Colico: oggetti smarriti per un progetto didattico

L’evento, che si terrà mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 18:00 presso l’istituto in via Madoneta 3

Il progetto vede coinvolti il Comando di Polizia Locale Alto Lario, il Comune, l’Istituto scolastico “Marco Polo” e l’Inner Wheel Club

COLICO – Un’iniziativa che unisce solidarietà, sostenibilità e comunità: è tutto pronto a Colico per l’asta pubblica di beneficenza organizzata dal Comando di Polizia Locale Alto Lario e dal Comune, con il supporto dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Polo” e dell’Inner Wheel Club di Colico. L’evento, che si terrà mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 18:00 presso l’istituto in via Madoneta 3, punta a trasformare oggetti smarriti mai reclamati, principalmente biciclette, in risorse preziose per un progetto didattico dedicato agli studenti.

L’asta sarà un’occasione per dare nuova vita agli oggetti trovati nel territorio comunale e mai rivendicati dai legittimi proprietari. Gli articoli in vendita possono essere visionati sia online, sul sito dedicato (https://astabeneficenzacolico.altervista.org/), sia di persona, prendendo appuntamento nei giorni precedenti presso il Comando di Polizia Locale di Colico.

La partecipazione è aperta a tutti, con modalità semplici ma precise: non ci sarà una base d’asta, le offerte saranno libere e vincolanti, e ogni oggetto sarà venduto con la formula “visto e piaciuto”, senza possibilità di rimborso o restituzione. Gli interessati potranno partecipare sia in presenza, muniti di documento d’identità, sia online, richiedendo il link tramite e-mail all’indirizzo polizialocale@comune.colico.lc.it.

Il ricavato dell’asta sarà interamente destinato al finanziamento di un progetto didattico promosso dall’Istituto “Marco Polo”, un’iniziativa che vuole restituire alla comunità il valore generato dall’evento. “Un gesto di solidarietà e un esempio concreto di come si possano coniugare educazione e sensibilità sociale”, commenta il Comando di Polizia Locale.

Un evento che non è solo un’occasione di acquisto, ma anche un invito a riflettere sull’importanza del riutilizzo e della responsabilità verso il bene comune.