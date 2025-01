Colico. Bilancio positivo per le festività e tanti appuntamenti in arrivo

In programma eventi culturali e sociali

COLICO – L’iniziativa “Pesca il tuo Natale 2024”, promossa dalla Pro Loco di Colico, ha riscosso un grande successo durante la giornata di lunedì 6 gennaio. In questa occasione, si è svolta l’estrazione dei fortunati vincitori dei Superbuoni, presso il tradizionale Presepe al Crot del Gnocc. L’evento, che ha coinvolto attivamente i commercianti locali, ha animato il centro di Colico, rendendo ancora più vivaci le festività natalizie.

La pista di pattinaggio su ghiaccio di Piazza Garibaldi resterà aperta fino a domenica 12 gennaio. I Mercatini di Natale, invece, proseguiranno per altri due weekend, l’11-12 e il 18-19 gennaio.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione dimostrata dai cittadini alle iniziative natalizie 2024 – dichiara lo Staff della Pro Loco Colico – Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, ai commercianti e alle associazioni del territorio che hanno collaborato”.

Guardando al futuro, la Pro Loco, in collaborazione con le associazioni locali e l’Amministrazione comunale, ha progettato un ricco calendario di eventi che animeranno il paese a partire da gennaio e per tutto il 2025. Le manifestazioni, dedicate alla cultura, al tempo libero e allo sport, avranno l’obiettivo di valorizzare il territorio e coinvolgere attivamente tutta la comunità.

Tra gli appuntamenti di gennaio, non mancano i pomeriggi dedicati al cinema presso l’Auditorium M. Ghisla. In programma, due proiezioni: domenica 12 gennaio, con il film biografico Il Ragazzo dai pantaloni rosa, e domenica 19 gennaio, con la proiezione di Diamanti di Ozpeteck. L’ingresso è a pagamento, con prenotazione obbligatoria tramite il modulo online sul sito www.visitcolico.it. Il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti, 3 euro per i ragazzi dai 7 ai 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni, se accompagnati.

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 17 gennaio, la Biblioteca M. Fattarelli ospiterà la lettura scenica “Io non dimentico”, a cura di Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo, dedicata alla Shoah. Domenica 26 gennaio, invece, l’Auditorium sarà la cornice dello spettacolo teatrale “Le rotaie della memoria”.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Infopoint di Colico, aperto al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica con orario invernale 9:00-12:30 e 14:00-17:00, oppure contattare l’ufficio via e-mail all’indirizzo info@visitcolico.it.