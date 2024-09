Colico: proseguono i lavori per il potenziamento dell’acquedotto

Lavori realizzati dalla società Lario Reti Holding

Le opere, del valore di circa 130 mila euro, hanno coinvolto le vie Torri, Chiaro e Stallone

COLICO – Sono ufficialmente partiti i lavori di potenziamento della rete di acquedotto nel Comune di Colico, interessando le vie Torri, Chiaro e Stallone. Questi interventi, del valore di 130 mila euro, sono finanziati grazie ai fondi del PNRR e rappresentano un passo fondamentale all’interno del più ampio progetto dedicato alla ricerca e alla riduzione delle perdite idriche nella Provincia di Lecco.

I lavori sono essenziali per ottimizzare la gestione della risorsa idrica e prevedono la posa di circa 800 metri di tubazione in PEAD (un polimero plastico ad alta densità caratterizzato da elevate forze intermolecolari e maggiore rigidezza) nelle vie Chiaro e Torri. Inoltre, saranno installate saracinesche per il sezionamento della rete, che funzionano come valvole di manovra per la chiusura e il controllo delle tubazioni, e verrà realizzata una cameretta interrata per la riduzione della pressione in via Stallone.

Le opere saranno eseguite nel pieno rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali dell’area e si prevede che si concludano entro la fine del 2024. Tutti i lavori di ripristino saranno effettuati con la massima attenzione per preservare l’integrità dei luoghi, garantendo la continuità della trama paesaggistica esistente.