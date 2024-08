Lierna con Auser attiva un servizio auto gratuito per anziani e fragili

Il servizio è attivabile con una semplice telefonata e gestito dai volontari Auser, attivo dal lunedì al venerdì

Il sindaco Simonetta Costantini: “Non vogliamo lasciare indietro nessuno”

LIERNA – A Lierna è stato attivato un nuovo servizio auto gratuito, dedicato alle persone più fragili della comunità. Grazie a una convenzione stipulata tra il Comune e l’associazione Auser, i cittadini possono ora usufruire di un servizio di trasporto protetto, semplicemente chiamando il numero verde gratuito 800995988. Questo servizio, gestito dai volontari di Auser, è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il servizio è rivolto principalmente agli anziani autosufficienti, con particolare attenzione agli over 75, alle persone con disabilità o fragilità, e ha l’obiettivo di facilitare i loro spostamenti verso strutture pubbliche e private situate a Lecco, Mandello del Lario, Bellano e Gravedona ed Uniti. I motivi possono variare dalle visite mediche o terapeutiche alle commissioni presso uffici pubblici, banche, poste e comuni, ma anche per bisogni personali, come recarsi al parrucchiere o al centro anziani. La priorità sarà data a chi vive solo e necessita di spostamenti per motivi sanitari.

Le richieste di trasporto verso località non incluse nell’accordo con il comune di Lierna possono comunque essere valutate, ma richiedono una preventiva discussione sui costi con l’associazione Auser, poiché non rientrano nella convenzione attuale.

Il sindaco di Lierna, Simonetta Costantini, ha espresso il significato di questa iniziativa con parole cariche di umanità: “L’Amministrazione con questo servizio vuole essere vicino alle necessità di spostamento delle persone più fragili e spesso prive di mezzi propri. Per noi è una grande soddisfazione poter dare anche ad un solo cittadino un servizio in più, andando così incontro ai suoi bisogni quotidiani. Non vogliamo lasciare indietro nessuno.”

Il sindaco ha poi voluto ricordare una citazione di Santa Teresa di Calcutta, che riassume bene lo spirito di questa iniziativa: “Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell’oceano, ma se non la facessimo l’Oceano avrebbe una goccia in meno”. Un messaggio che racchiude l’essenza di un impegno quotidiano volto a non trascurare nessun membro della comunità, offrendo un servizio essenziale per migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili.