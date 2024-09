Mandello. All’Atelier Creativo una nuova vita per i giochi inutilizzati

Sabato 28 settembre appuntamento con lo “Scambio giochi”

L’Ordine della Civetta permette di “riportare in gioco” questi passatempi grazie a uno scambio

MANDELLO DEL LARIO – Riparte con entusiasmo l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, guidata dall’Assessore Doriana Pachera, in collaborazione con l’Ordine della Civetta, il gruppo di appassionati di giochi da tavolo. L’evento avrà inizio sabato 28 settembre, portando una nuova onda di divertimento e socializzazione per tutti gli amanti dei giochi in scatola.

Gli appassionati di giochi tendono ad acquistare e ricevere in regalo un gran numero di giochi, il che porta spesso a un accumulo di scatole inutilizzate nelle loro case. Molti di questi giochi, ormai ritenuti obsoleti e troppo conosciuti dai proprietari, occupano spazio prezioso in ripostigli, cantine e garage, finendo talvolta in discarica.

L’Ordine della Civetta offre la possibilità di “reintrodurre in gioco” questi passatempi attraverso uno scambio, o semplicemente portandoli e prelevandoli. E, naturalmente, il tutto è completamente gratuito.

Di seguito, l’elenco dei giochi accettati: giochi da tavolo o di società di qualsiasi tipo, purché completi di istruzioni; album e figurine; carte da gioco o collezionabili; set LEGO e costruzioni; videogiochi e console; giochi per neonati (elettronici o in legno, ecc.). Non si raccoglieranno invece bambole, peluche, libri, fumetti e giochi di qualsiasi tipo che siano non funzionanti o incompleti.

I giochi consegnati saranno disponibili per tutti, seguendo la logica dello scambio “porto e prendo” o semplicemente “prendo”. Questa iniziativa promuove l’uso e il riuso, un concetto oggi più che mai rilevante.

L’appuntamento con lo “Scambio di Giochi” è fissato per sabato 28 settembre, dalle ore 15 alle ore 17, presso l’Atelier Creativo di Mandello, all’interno della scuola secondaria di primo grado Volta, in via Risorgimento 31.