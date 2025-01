Mandello. Cura del verde, rinnovata l’ordinanza da parte del Comune

Previsto l’obbligo di mantenere entro il confine della proprietà privata la vegetazione

Il provvedimento in vigore da inizio gennaio

MANDELLO – A inizio gennaio è stata rinnovata a Mandello l’ordinanza riguardante l’obbligo di taglio della vegetazione oltre il ciglio stradale e sentieri comunali oltre alla generale manutenzione delle proprietà private incolte nel centro abitato. A farlo sapere è il sindaco Riccardo Fasoli.

“È fatto quindi obbligo a tutti mantenere costantemente entro il confine della proprietà privata la vegetazione (di qualsiasi genere o tipo; si citano, quali esempi non esaustivi, radici, rami, erbe, rampicanti, siepi, etc.) che si protende sino ad invadere od occupare marciapiedi, carreggiate e sentieri comunali a partire dal suolo e sino ad una altezza di metri 4; segnalare l’ingombro adeguatamente e a rimuovere immediatamente la vegetazione, quali alberi o ramaglie, che per effetto di intemperie – o per qualsiasi altra causa – siano cadute dalle aree private sulle aree pubbliche. È altresì obbligatorio mantenere costantemente pulite e sgombre da residui vegetali rinsecchiti nonché presentare una vegetazione non più alta di 30 centimetri le aree incolte e gli edifici non utilizzati siti nel centro abitato. Il mancato rispetto dell’ordinanza di cui sopra e che trovi in allegato, comporta una sanzione pecuniaria”, spiega il primo cittadino.

Continua Fasoli: “Sono altresì da tenere presente i dettami del Codice Civile riguardanti la piantumazione e gestione di siepi ed alberi: la piantagione di una siepe richiede il rispetto di determinate distanze legali. La distanza legale di una siepe rappresenta il limite entro cui la siepe deve essere piantata e oltre il quale non è possibile andare se non si vuole invadere la proprietà del vicino”.

“In base alla legge, infatti, la distanza della siepe dal confine deve essere di almeno 50 centimetri. Questa distanza riguarda le siepi che non superano i due metri e mezzo di altezza. Per gli alberi non ad alto fusto, ma con altezza superiore ai tre metri, la distanza dal confine è di un metro e mezzo. Per gli alberi ad alto fusto che superano i sei metri di altezza e che hanno un tronco prima di biforcarsi con i rami, la distanza dal confine è di tre metri. Attenzione quindi al taglio delle ramaglie che invadono il suolo pubblico ma anche alla altezza della siepe e alle sue caratteristiche. Il Comune si impegna nella pulizia delle aree pubbliche con i propri operai e diverse aziende terze. Aiutaci anche tu ad avere un paese decoroso e fruibile”, conclude il sindaco.