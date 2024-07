Mandello. Un “Fiore” è sbocciato lungo il lago: inaugurato il nuovo chiosco

Il chiosco “Fiore al Lago” in prossimità della spiaggetta Falck in gestione alla cooperativa “La Fabbrica di Olinda”

Un nuovo servizio ai fruitori dei giardini, ma anche un progetto sociale che vuole responsabilizzare i giovani e rendere l’area più vivibile

MANDELLO – Sul lungolago dei giardini di Mandello che cominciano a mostrarsi nella loro nuova veste, un fiore è sbocciato: è il nuovo chiosco “Fiore al Lago”, portatore di un nuovo servizio per i fruitori dell’area, ma anche di speranza per il futuro, soprattutto alla luce di questo periodo difficile che sta attraversando il paese, tra microcriminalità, violenza e mancato rispetto delle regole, tanto che il Comune ha dovuto intensificare i controlli.

Con questo container provvisorio l’obiettivo infatti non è solo quello di servire stuzzichini e bevande fresche ai tavoli vista spiaggetta Falck, ma anche di avere un impatto sociale positivo sul territorio, soprattutto nei confronti dei giovani che lo vivono, alcuni dei quali ultimamente protagonisti in negativo degli episodi di cronaca che stanno interessando, tra gli altri luoghi, proprio la zona del lago.

A gestire il chiosco sarà la Cooperativa sociale “La Fabbrica di Olinda”, che ha già saputo portare bellezza là dove prima non c’era: a Milano dove principalmente l’organizzazione opera, ma anche a Lecco al Ristorante-Pizzeria “Fiore”, in una struttura confiscata alla criminalità e poi fatta rinascere, dando ai cittadini la possibilità di viverla e di gustare della buona cucina (la stessa che peraltro si potrà assaggiare nel nuovo chiosco di Mandello).

A presenziare all’inaugurazione della nuova attività Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello, Thomas Emmenegger, responsabile de “La Fabbrica di Olinda”, assessori e consiglieri dell’Amministrazione mandellese e membri della Cooperativa.

“Con questo momento restituiamo ufficialmente a mandellesi e non parte dell’area dei giardini pubblici oggetto degli interventi di riqualificazione – ha esordito Fasoli – e diamo contemporaneamente il benvenuto sul territorio di Mandello alla Fabbrica di Olinda che ha deciso in accordo con il Comune di partecipare al bando per la gestione dei due chioschi (il container vicino alla spiaggetta Falck e l’altro chiosco principale in muratura che era già presente ndr). Questo chiosco temporaneo darà un servizio maggiore alla cittadinanza e servirà a gestire meglio l’area, incappata di recente in numerose situazioni problematiche”. Tra queste anche gli annosi episodi di giovani che si tuffano dalla darsena Falck, proprietà privata che, tuttavia, già dal prossimo anno potrebbero essere debellati.

“Abbiamo trovato un accordo con la famiglia Falck: la prossima stagione potremmo sfruttare la terrazza per le attività del chiosco, così da scoraggiare i tuffatori – svela il sindaco -. Per quanto riguarda il container adibito a chiosco, per ora si tratta di una struttura provvisoria, vedremo il prossimo anno che soluzione definitiva troveremo”.

Da un lato un aspetto commerciale e gestionale a caratterizzare l’attività di “Fiore al Lago”, dall’altro l’operato della cooperativa che guarda alla comunità: “C’è un aspetto di inclusione sociale dietro questo progetto: – continua Fasoli – inserire nel mondo del lavoro soggetti segnalati dai servizi sociali ma anche ragazzi di Mandello, così da insegnare il senso di responsabilità e anche educare i giovani fruitori dell’area su come comportarsi in questi spazi. Vedendo lavorare qui dei loro pari, potrebbero prenderli come esempio”.

Anche Emmenegger ribadisce i concetti già espressi dal primo cittadino di Mandello, sottolineando come l’obiettivo della Cooperativa sia far lavorare le persone svantaggiate e rendere vivibile per tutti i giardini. “Implementare un servizio come il chiosco genera effetti positivi: sviluppare l’area permette di instaurare un dialogo con i ragazzi, dare loro un’opportunità lavorativa ma anche far capire che chi arriva qui deve rispettare delle regole. Siamo felici di mettere radici anche nel Comune di Mandello, e contenti di aver collaborato con un’Amministrazione così qualificata e attenta”.

Un fiore sbocciato in mezzo alle avversità, un faro di speranza per riportare stabilità a Mandello.

Riqualificazione giardini: ancora qualche settimana per il camminamento

Rispetto ai lavori di riqualificazione dei giardini, di cui al momento sono ancora in corso gli interventi per completare il primo lotto del progetto, poco meno di un mese fa è stata riaperta l’area della spiaggetta Falck con una zona prato servita di lettini (l’acceso è gratuito per i residenti).

Rifatti anche i camminamenti per ridefinire meglio gli spazi, tra cui il percorso che da Piazza Garibaldi, all’imbocco del viale dei giardini, porta alla spiaggetta Falck passando dal cannone. All’altezza della darsena il nuovo chiosco-container con, a poca distanza, i tavolini.

“Speriamo per i fuochi di San Lorenzo di rendere accessibile la zona “Poncia” ai cittadini – commenta Fasoli – nelle prossime settimane completeremo anche il camminamento esterno. I lavori si sono protratti più del dovuto, a causa di ritardi sulle forniture dei materiali e per via del maltempo”.