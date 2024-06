Villa Monastero e Lecco Heritage protagonisti alla fiera We Make Future

Allo stand i visitatori hanno potuto vivere un’esperienza immersiva nella Villa Monastero di Varenna grazie a un particolare visore

LECCO – La Provincia di Lecco ha partecipato a We Make Future – Fiera internazionale e Festival sull’innovazione AI, Tech and Digital, che si è tenuta a Bologna dal 13 al 15 giugno scorsi.

MT Consulting srl, società partner della Provincia di Lecco nell’ambito del bando di Regione Lombardia InnovaCultura rivolto a sistemi museali riconosciuti, ha proposto al proprio stand il progetto di Lecco Heritage (brand del Sistema Museale della provincia di Lecco) e l’opportunità di vivere in anteprima l’innovativa esperienza immersiva che, qualora venisse finanziata, verrà realizzata tra il 2024 e il 2025 per le realtà del Sistema, per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della provincia.

Allo stand i visitatori hanno potuto vivere un’esperienza immersiva nella Villa Monastero di Varenna grazie a un particolare visore.

L’iniziativa InnovaCultura è promossa da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia per favorire l’innovazione degli istituti e luoghi della cultura lombardi grazie all’avvio di collaborazioni con le imprese culturali e creative in modo da sviluppare progetti innovativi potenzialmente idonei ad essere replicati.

Il progetto della Provincia di Lecco, denominato Tra Cultura, Arte e Tecnologia: un nuovo orizzonte per il Sistema Museale della provincia di Lecco, adotta un approccio che intreccia arte e tecnologia per un’esperienza di immersione totale, favorisce un approccio dinamico, interattivo e coinvolgente al bene e propone un piano strutturato di comunicazione esperienziale.

Il 13 giugno, nella programmazione di We Make Future, il Ceo Alessandro Mazza ha tenuto uno speech dal titolo “Comunicare la cultura: come l’applicazione delle strategie di comunicazione turistica ha trasformato il Sistema Museale della provincia di Lecco in Lecco Heritage”. Durante l’intervento, sono state illustrate le strategie e le tecniche di comunicazione che hanno contribuito a trasformare il Sistema Museale locale in un punto di riferimento per il turismo culturale.

We Make Future ha rappresentato un’occasione straordinaria per mettere in luce come l’integrazione tra innovazione tecnologica e promozione culturale possa favorire lo sviluppo del territorio e attrarre visitatori da tutto il mondo. Lecco Heritage è pronto a mostrare al pubblico internazionale il valore del proprio patrimonio culturale, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo.