40° Anniversario Rotary Club Merate, l’Associazione Fabio Sassi ospite d’onore

Una sinergia per la dignità e il sostegno delle persone più fragili

MERATE – In occasione del 40º anniversario del Rotary Club Merate, l’Associazione Fabio Sassi è stata onorata come ospite d’eccezione durante un evento che si è svolto il 24 ottobre.

Questa partecipazione non solo celebra il traguardo del club, ma riafferma anche un legame profondo tra due realtà che, da decenni, collaborano per offrire supporto e assistenza a persone in condizioni di estrema fragilità. Un momento di condivisione e gratitudine per il lavoro svolto a favore della comunità.

Il Rotary Club Merate, che negli anni ha scelto di sostenere attivamente l’Associazione Fabio Sassi, si è rivelato un partner fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, un punto di riferimento per l’assistenza palliativa nella provincia di Lecco.

Solo nel 2023, l’Hospice ha accolto 264 pazienti, registrando un totale di 3.822 giornate di degenza. Inoltre, i volontari dell’Associazione hanno offerto 369 ore di assistenza domiciliare, dati che evidenziano l’impatto significativo di questa collaborazione sulla comunità locale.

Il Presidente del Rotary Club Merate Brianza, Distretto 2042, Antonio Conrater, dichiara: “Il progetto dell’Hospice Il Nespolo, sostenuto con convinzione dal nostro Club fin dalla sua fondazione, è per noi una delle collaborazioni più preziose e significative. In questi 40 anni, nessuna iniziativa ha ricevuto un simile livello di dedizione e impegno da parte del Rotary Merate”.

Inoltre, il Presidente sottolinea: “L’Associazione Fabio Sassi ci ha dato la possibilità di avvicinarci alla realtà della sofferenza e della cura palliativa, permettendoci di sostenere un progetto che promuove dignità, rispetto e umanità. Ogni risorsa e ogni sforzo investiti in questa partnership sono motivati dal desiderio di offrire un supporto concreto a chi ne ha più bisogno”.

Fondata a Merate nel 1989, l’Associazione Fabio Sassi è da oltre trent’anni dedicata a offrire “Dignità alla fine della Vita”, fornendo gratuitamente servizi socio-sanitari e attività formative a pazienti e famiglie, grazie a una rete solida di operatori, professionisti e volontari.

Con l’Hospice Il Nespolo e i suoi volontari attivi nell’assistenza domiciliare per pazienti affetti da SLA, nonché attraverso la formazione del personale sanitario e dei volontari, l’Associazione si conferma una risorsa indispensabile per il territorio.

Ogni intervento ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità della vita dei malati e l’alleviamento delle loro sofferenze fisiche, psicologiche e spirituali, garantendo un supporto continuo alle famiglie.

“La nostra missione è fornire un’assistenza di qualità ispirata ai valori di solidarietà, empatia e rispetto per la vita fino al suo termine naturale – continua Daina Petracchi, presidente onorario dell’Associazione Fabio Sassi – Siamo profondamente grati al Rotary Club Merate per la fiducia e il sostegno dimostrati nel corso degli anni; questo supporto ci ha permesso di crescere e garantire ai nostri pazienti una vita dignitosa anche nei momenti più difficili”.

Concludendo, in un’epoca in cui cura e solidarietà sono più che mai fondamentali, l’Associazione Fabio Sassi e il Rotary Club Merate rinnovano il loro impegno condiviso nel promuovere un impatto positivo e duraturo sul benessere e la dignità delle persone più vulnerabili della comunità.