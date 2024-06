Barzanò: il premio Canonica 2024 va a Marcello Maggioni, missionario laico

La cerimonia di consegna del premio Canonica avverrà sabato 15 giugno in piazza Mercato

Attribuiti anche dei premi speciali a diverse realtà e persone di Barzanò

BARZANO’ – Il premio canonica 2024 è stato assegnato Marcello Maggioni, missionario laico, da anni attivo in Africa. La cerimonia di consegna del premio avverrà questa sera, sabato 15 giugno alle 20 in piazza Mercato. A lui è stato infatti riconosciuta “l’instancabile opera con cui dal 1995 contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di Matiri, in Kenya”.

Durante la cerimonia di consegna del premio Canonica verranno attribuiti dei premi speciali all’Asd Barzanò per i meriti sportivi conseguiti, alla pattinatrice Adriana Bossi, al referente Aido e capogruppo alpini Giancarlo Frigerio e a Giocosport Barzanò S.S.D. per i risultati raggiunti nella pallavolo. Infine un riconoscimento andrà anche alla Luciano Manara Ssd per la vittoria della prestigiosa Coppa Lombardia e la promozione alla categoria Eccellenza del campionato regionale della Figc.

Tornando a Marcello Maggioni, il barzanese si è trasferito a Matiri nel gennaio 1995, quando è andato in pensione, dopo un’esperienza di alcuni mesi in cui ha fatto la sua prima conoscenza dei luoghi che avrebbe scelto per gli anni a venire. Inizialmente ha lavorato alla Missione Consolata organizzando l’officina meccanica e la falegnameria del Politecnico delle scuole di Matiri, oltre a trasportare ammalati e bisognosi agli ospedali di Meru o di Nairobi. Nel 1998 il gruppo missionario “La sola verità è amarsi”, ha dato inizio al progetto “Acqua per la vita”, di cui Maggioni è diventato referente. Nel 2002 è stato ultimato il primo lotto con la casetta di pompaggio e il tratto di acquedotto dal fiume al paese, coprendo 120 metri di dislivello, e negli anni successivi, con il contributo di tanti volontari e del Cap di Milan,o l’acquedotto si è esteso oltre il paese di Matiri, raggiungendo anche agli agglomerati vicini. Nel frattempo è stato imbastito tutto il percorso del canale livellare per prelevare acqua dal fiume Mutonga, con un tragitto di circa tre chilometri nella foresta, per arrivare al luogo in cui sarà installata la turbina idraulica. Nel 2005 è stato costruito il ponte pedonale sul fiume, anche in questo caso grazie alla perizia meccanica di Marcello Maggioni. Gli ultimi dieci anni sono stati dedicati alla finitura e messa in sicurezza del canale livellare, realizzando persino un tunnel in cui far passare il canale. Fin dai primi anni, Maggioni ha dato lavoro a decine di persone, diventando un punto di riferimento anche economico, oltre che di formazione professionale. Mostrandosi, in questi trent’anni, come un esempio di persona determinata e umile, che giorno dopo giorno ha saputo fare tantissimo.

I riconoscimenti speciali saranno inoltre consegnati a:

ASD O. Barzanò per aver raggiunto la promozione alla seconda categoria del campionato provinciale della FIGC, grazie all’impegno e all’entusiasmo dei propri atleti e della dirigenza tutta.

Adriana Bossi, pattinatrice, per aver conquistato l’oro nella categoria Basic Novice durante la seconda prova del Trofeo delle Regioni svoltasi a Varese lo scorso novembre.

Giancarlo Frigerio, referente della sezione Aido di Barzanò e Capogruppo della locale Sezioni Alpini. Ha promosso iniziative che hanno favorito lo sviluppo delle

relazioni sociali tra i Barzanesi.

Giocosport Barzanò S.S.D. per aver raggiunto la storica promozione alla serie C del campionato regionale Fipav di pallavolo, grazie all’impegno e all’entusiasmo delle proprie atlete e della dirigenza tutta.

Luciano Manara S.S.D. per la vittoria della prestigiosa Coppa Lombardia e la promozione alla categoria Eccellenza del campionato regionale della Figc, grazie all’impegno e all’entusiasmo dei propri atleti e della dirigenza tutta

Istituito nel 2001, il Premio Canonica viene assegnato ogni anno a persone, associazioni, o gruppi di persone di Barzanò, che si sono distinti nel campo sociale, sportivo, culturale e artistico o imprenditoriale, e che hanno dato lustro e vanto al Paese, con particolare attenzione al carattere etico del loro operato.

L’assegnazione viene decisa da una specifica Commissione, eletta dal Consiglio Comunale, di cui fanno parte i due consiglieri designati dalla maggioranza – Giovanni Sironi e Martina Eboli – e i due designati dalla minoranza – Edoardo Colzani e Debora Piazza. La Commissione stabilisce i criteri per l’assegnazione e sceglie tra le candidature a chi assegnare il riconoscimento, comunicando la scelta al Sindaco. I cittadini, le associazioni, la parrocchia o le istituzioni possono segnalare alla Commissione le candidature per l’assegnazione del Premio.

Negli ultimi anni il premio Canonica è stato assegnato:

2011: Associazione Genitori e Amici degli handicappati, e Don Ettore Galbiati, missionario (alla memoria)

2012: Salumificio Fratelli Beretta, e Gaspare Perego

2013: Corale Lorenzo Perosi, Mariuccia Longoni e Alberto Borri

2014: Sergio Longoni, imprenditore

2015: Associazione Mano Amica

2016: Caritas di Barzanò

2017: Marco Detto, musicista e Don Giuseppe Scattolin, ex parroco di Barzanò

2018: Pro Loco e Marcello Corti

2019: Rodolfo Barracchia, restauratore

2020: Operatori sanitari

2021: Volontari di Barzanò

2022: Anna Maria Frigerio, responsabile della Caritas

2023: Associazione Gemellaggio