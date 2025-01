Casatenovo: un bagno pubblico a servizio del mercato e del centro

La Giunta ha dato il via libera al progetto definitivo – esecutivo: i lavori, dal costo di 52mila euro, inizieranno a fine marzo

Il bagno pubblico autopulente verrà realizzato in via don Rossi

CASATENOVO – Un bagno automatico con tecnologia autopulente verrà realizzato in via don Rossi, in corrispondenza dell’area pubblica a servizio del mercato e del centro. Nelle scorse settimane la Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo del bagno autopulente, che verrà realizzato cercando di minimizzare l’impatto sul contesto del luogo.

“Le scelte progettuali effettuate sono state compiute cercando di rispettare l’ambiente circostante, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale” puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò.

E aggiunge: “È stato scelto un bagno automatico con tecnologia autopulente e di dimensioni idonee all’utilizzo da parte di tutti. L’accesso sarà consentito utilizzando la carta regionale dei servizi”.

I lavori, già stati affidati per un importo di 52.000 euro, inizieranno a fine marzo.