Entra nel vivo “Il Natale di Montevecchia”: il programma del weekend

Tante iniziative con la Pro Montevecchia e gli Amici del Brughè in vista delle festività natalizie

Un weekend ricco di eventi per gustare la magia del Natale

MONTEVECCHIA – Entrano nel vivo le iniziative de “Il Natale di Montevecchia”, manifestazione giunta alla 21esima edizione promossa dalla Pro Montevecchia in collaborazione con il gruppo volontario Amici del Brughè.

Sabato 14 dicembre a partire dalle 18 si terrà l’aperitivo di Natale con il coro Gospel aspettando il Natale al campo di basket mentre domenica 15 dicembre si svolgeranno i tradizionali mercatini con gli stand di artigiani, hobbisti, alimentari e produttori locali. La manifestazione aprirà i battenti alle 9.30 in via del Brughè con l’inaugurazione dell’evento “Il Natale di Montevecchia XXI Edizione e Luci di Natale al Brughè” alle presenza delle autorità. E’ previsto anche un rinfresco. Dopodiché, alle 10, nell’area basket è prevista l’apertura dei mercatini mentre alle 10.30 nella casetta Bis si terrà il laboratorio creativo “La magia del Natale in un biscotto”. Seguiranno alle 11 le gare de “Il più bel maglione di Natale” e “Il cane più Natalizio” entrambi in area Basket.Dalle 11.20 alle 12.30 si terrà invece il laboratorio di Acroviet per bambini dai 6 ai 10 anni con Iris di Nardi in palestra; mentre alle 12 verrà

aperta la cucina a cura della ProMontevecchia in Area Basket.

Ricco il programma anche del pomeriggio con l’apertura delle attività alle 12 con lo spettacolo Sculture in legno davanti al prato delle scuole primarie mentre dalle 14 alle 16.30 le follette di Babbo Natale aspetteranno i bambini al Brughè per scrivere la letterina a Babbo Natale e verranno premiati con un dolcetto. Poi le Follette indicheranno il percorso per arrivare alla Cassetta delle Letterine fronte Scuole primarie.

Non solo. Sempre dalle 14 alle 16 andrà in scena “Natale al Ranch”, giro in mini pony al Prato del Nido. Non potranno mancare anche i giochi con Babbo Ghiaccio e Ruba la scopa alla Befana (infanzia e 1°, 2° elementare), Schiaccia la renna (giochi per 3° – 5° elementare) organizzati da As Montevecchia Pallavolo in Palestra.

L’As Montevecchia Calcio si occuperà invece di “Fai Gol con Babbo Natale” in programma dalle 14.30 alle 16 in palestra.

Spazio ancora ai laboratori con alle 14.30 “Crea La Tua Pallina di Natale: con la foto della tua famiglia” in Casetta bis e dalle 15 alle 16 il laboratorio Botte di Natale dai 9 ai 99 anni: lezione dedicata alle famiglie con Iris di Nardi in Palestra.

Alle 16 canzoni natalizie dell’oratorio in Area Basket mentre alle 16.30 Babbo Natale arriverà alla Casetta davanti alle Scuole primarie a bordo dell’Auto d’epoca e verrà illuminato l’albero green.

La chiusura della manifestazione è prevista per le 19.

Sempre domenica 15 Dicembre sono previste altre attività, come la passeggiata natalizia lungo le vie del Brughè, per ammirare le decorazioni delle Luci di Natale al Brughè, un presepe Romano stile “800”, per proseguire in via Monza con l’esposizione di bancarelle tipiche e poi unirsi ai Mercatini di Natale e le altre attività in Via del Fontanile. In sala civica si potrà ammirare “Ritratto fotografico di famiglia” con Eugenio Luti mentre la cornamusa di Barbamiele porterà lo spirito di Natale in giro per il paese.

Durante tutto il giorno sarà presente lo stand di #Collegamenti – Gruppo Genitori ProMontevecchia con la vendita torte e lo stand ProMontevecchia dove sarà possibile ritirare i Cesti di Natale ProMontevecchia e il Calendario dell Scuola dell’infanzia di Montevecchia già ordinati. Inoltre sarà attiva la campagna tesseramento 2025.