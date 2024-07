Formazione e divertimento: successo per i Cri Days della Croce Rossa Merate

I Cri Days si sono tenuti lo scorso fine settimana alla Polisportiva Ars de La Valletta Brianza

Massaggio cardiaco, manovre salvavita pediatriche, sicurezza stradale e una dimostrazione di soccorso con la Croce Rossa di Merate

LA VALLETTA BRIANZA – Grande partecipazione ai Cri Days, i tre giorni di formazione e

divertimento organizzati dal Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana alla polisportiva Ars de La Valletta Brianza. La seconda edizione dell’evento, da venerdì 5 a domenica 7 luglio, ha attirato numerosi curiosi che hanno partecipato alle lezioni informative della Cri di Merate sul massaggio cardiaco, le manovre salvavita pediatriche, la sicurezza stradale e hanno assistito a una dimostrazione di soccorso.

Sabato pomeriggio, bambini e adolescenti si sono divertiti con le attività ludiche e la parete di arrampicata del Cai Rovagnate. Tornei sportivi e giochi legati al mondo della Croce Rossa Italiana sono invece stati i protagonisti della domenica, insieme a un torneo di burraco a cui hanno partecipato 22 coppie.

Il cantautore Davide Marchetta e il gruppo Teo e Le Veline Grasse si sono alternati sul palco le prime due serate per far ballare i presenti che, al termine, hanno potuto scegliere con consapevolezza un guidatore designato grazie agli alcoltest messi a disposizione dall’associazione.

Soddisfatto Luigi Tomasoni, presidente della Cri di Merate, che commenta: “I Cri Days sono stati una piattaforma importante per divulgare le principali manovre di soccorso che chiunque può mettere in pratica in caso di necessità e dimostrare il prezioso contributo che il nostro sodalizio, formato solo da volontari, rende al territorio. Voglio ringraziare le aziende sostenitrici che ci hanno permesso di realizzare l’evento e tutte le persone che si sono impegnate in prima persona per la sua buona riuscita”.

Il ricavato dei CriDays è stato devoluto interamente alla Croce Rossa di Merate che si occupa del servizio di emergenza sanitaria in ambulanza, di trasporti sanitari, assistenza sociale e protezione civile sul territorio meratese da più di 30 anni. I numeri dei biglietti della lotteria estratti domenica sera saranno pubblicati sul sito www.crimerate.it/cridays2024/

GALLERIA FOTOGRAFICA