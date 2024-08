Merate, al via il Fire Party tra concerti, esibizioni e parate

Il Fire Party 2024 inizia questa sera, venerdì 30, con il concerto di Teo e le veline grasse

Domenica si svolgerà la parata per i 30 anni degli Amis di pumpier de Meràa

MERATE – Dai concerti ai momenti per i più piccoli passando per le dimostrazioni di soccorso e intervento in caso di incendio senza dimenticare la parata per i 30 anni di vita degli Amis di pumpier de Meràa.

E’ tutto pronto per l’edizione 2024 del Fire Party che aprirà i battenti questa sera, venerdì, con l’atteso concerto di Teo e le veline grasse. Gli eventi, tutti all’insegna del divertimento e della solidarietà, avranno come quartier generale l’area intorno alla caserma di via Degli Alpini, dove ogni sera sarà possibile gustare gli ottimi menù preparati dal ristorante, pizzeria e chiringuito.

Tra gli appuntamenti da segnalare sabato 31 agosto, lo spettacolo di palloncini e bolle giganti a cura dell’associazione di Clown terapia VIip Brianza doc mentre i più grandi potranno assistere all’esibizione di modelli dinamici di soccorso ed emergenza con simulazione di incendio a cura di Joicar Progetti (che verrà replicata anche alle 21.30). A seguire dimostrazione dei Vigili del Fuoco mentre a partire dalle 21 andrà in scena la serata Mamas Party.

Domenica, dopo la messa delle 10, si terrà la parata per le vie della città per festeggiare i 30 anni dell’associazione nata a supporto del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Merate, che proprio quest’anno festeggia i 180 anni di fondazione. Dopo la sfilata, ci sarà quindi, alle 11.30, l’aperitivo con le delegazioni e le autorità. Nel pomeriggio si replica con le iniziative per i più piccoli, con il percorso pompierini e gonfiabile, e lo spettacolo di bolle giganti.

Alle 16 inoltre verrà data dimostrazione delle manovre pompieristiche del gruppo Allievi degli Amis di Pumpier de Meraa mentre in serata è in programma il concerto di Daniele Bellitto.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FIRE PARTY

VENERDI’ 30 AGOSTO

19.00 – Apertura Ristorante, pizzeria e chiringuito

21.00 – Concerto TEO E LE VELINE GRASSE

SABATO 31 AGOSTO

15.00 Apertura Percorso Pompierini e Gonfiabile

15.00 – Spettacoli, Palloncini, Bolle di sapone giganti e tanto altro, a cura dell’Associazione di Clown terapia VIP Brianza DOC

15.00 – Esibizione di modelli dinamici di soccorso ed emergenza con simulazione di incendio a cura di JOICAR PROGETTI

17.00 – Dimostrazione VVF

19.00 – Apertura Ristorante e Pizzeria

21.00 – Serata MAMAS PARTY

21.30 – Esibizione di modelli dinamici di soccorso ed emergenza

con simulazione di incendio a cura di JOICAR PROGETTI

DOMENICA 01 SETTEMBRE

10.00 -Santa Messa

11.00 – Parata 30 anni Amis

11.30 – Aperitivo con le delegazioni e autorità

12.00 – Apertura Ristorante, Pizzeria e Chiringuito

12.00 – Pranzo Unitalsi

15.00 Apertura Percorso Pompierini e Gonfiabile

15.00 – Spettacoli, Palloncini, Bolle di sapone giganti e tanto altro, a cura dell’Associazione di Clown terapia VIP Brianza DOC

16.00 Manovre Pompieristiche del gruppo Allievi degli Amis di Pumpier de Meraa

18.00 Aperitivo Live DJ Set By Tsunami Club

19.00 – Apertura Ristorante e Pizzeria

21.00 – Serata con DANIELE BELLITTO

GIOVEDI 5 SETTEMBRE

19.30 – Cena a tema: SERATA BAVARESE

20.00 Serata musicale Bavarese con Die Gibiener Musikanten

VENERDI 6 SETTEMBRE

19.00 – Apertura Ristorante, Pizzeria e Chiringuito

21.00 – Concerto dei DATURA

SABATO 7 SETTEMBRE

09.00 – Apertura Chiringuito

09.00-19.00 Torneo di Basket 3 contro 3 nel Playground del Fire Party Giorno 1

15.00 – Apertura Percorso Pompierini e Gonfiabile

15.00 – Spettacoli, Palloncini, Bolle di sapone giganti e tanto altro, a cura dell’Associazione di Clown terapia VIP Brianza DOC

18.00 – Dimostrazione VVF

19.00 – Apertura Ristorante, Pizzeria e Chiringuito

21.00 – Concerto Cover 883 CON UN DECA

DOMENICA 8 SETTEMBRE

09.00 – Apertura Chiringuito

09.00-19.00Torneo di Basket 3 contro 3 nel Playground del Fire Party Giorno 2

12.00 – Apertura Ristorante, Pizzeria e Chiringuito

15.00 – Apertura Percorso Pompierini e Gonfiabile

15.00 – Spettacoli, Palloncini, Bolle di sapone giganti e tanto altro, a cura dell’Associazione di Clown terapia VIP Brianza DOC

18.00 – Dimostrazione VVF

19.00 – Apertura Ristorante e Pizzeria

21.00 – Serata Cabaret con OMAR FANTINI