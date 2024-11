Merate, nuovo cambio nei medici di base: lascia la dottoressa Salvo

Dopo il pensionamento di Dario Perego, nuovo cambio tra i medici di base in servizio a Merate

Rosita Salvo era medico di base in città dal 2015: i suoi pazienti trasferiti sotto la cura del sostituto incaricato Nicula Yannis

MERATE – Altro cambio all’interno dei medici in servizio a Merate. La dottoressa Rosita Salvo, presente in città dal 2015 (subentrando al pensionamento del dottor Enrico Longhi), lascerà infatti l’incarico avendo deciso, per motivi personali, di trasferirsi altrove. L’ultimo giorno di servizio all’ambulatorio di medicina generale allestito nella depandance di Villa Confalonieri sarà venerdì 15 novembre.

Da lunedì 18 novembre i suoi pazienti verranno trasferiti sotto la cura del sostituto incaricato, Nicula Yannis, che riceverà presso lo studio di medicina generale in via Largo Mandic a Merate, nella palazzina all’ingresso del presidio ospedaliero che ospita la guardia medica.

Il trasferimento della dottoressa Salvo arriva a poche settimane dal pensionamento di un altro storico esponente dei medici di medicina generale del territorio, ovvero Dario Perego, andato in pensione a fine ottobre, affidando i pazienti alla dottoressa Elisa Andrian.