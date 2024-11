Merate, pista da pump track: il 16 inaugurazione con esibizione

Per l’apertura dell’attesa pista da pump track è previsto un intero pomeriggio di attività

Alle 15 il taglio del nastro vero e proprio, seguito poi dall’esibizione degli sportivi dell’associazione North n Line

MERATE – Un intero pomeriggio di aggregazione e sport per festeggiare l’apertura della tanto attesa pista di pump track. E’ partito il conto alla rovescia per sabato 16 novembre quando verrà inaugurata la nuova attrazione sportiva realizzata dall’amministrazione comunale a Brugarolo all’incrocio tra via Pertini e via 25 aprile.

Un intervento, quello ereditato dalla Giunta precedente, completato già da alcune settimane, capace di calamitare l’interesse e l’attenzione di molti appassionati e curiosi (tanto che nelle scorse settimane si sono registrati anche accessi non autorizzati), che aspettava solo il disbrigo delle ultime pratiche burocratiche prima di poter essere messo finalmente a disposizione della comunità.

La pista verrà aperta a tutti a partire dalle 14, dando la possibilità di testare e cimentarsi con il percorso ad anello di circa 120 metri, largo due metri, con curve sopraelevate per regalare adrenalina e velocità. Alle 15 si terrà il taglio del nastro vero e proprio con un piccolo rinfresco. A seguire è prevista l’esibizione degli sportivi dell’associazione North n Line, sodalizio che tra le proprie attività promuove anche il trail building, prima di lasciare la struttura ancora a disposizione di tutti per le prime acrobazie. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Biciaio che metterà a disposizione alcune attrezzature.

Durante la manifestazione verranno resi noti gli orari di apertura al pubblico della pista da pump track che, oltre che dalle bici,potrà essere utilizzata anche da skateboard, pattini in linea e monopattini.