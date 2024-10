Montevecchia: da martedì via Belvedere chiude per le indagini strutturali

Previsti quattro giorni di stop alla circolazione di auto e pedoni sulla strada che sale a Montevecchia Alta

Spostate messa e catechismo; chiusi cimitero e biblioteca per evitare troppi accessi alla parte alta del paese da via del Pertevano

MONTEVECCHIA – Il cimitero e la biblioteca resteranno chiusi; le attività della parrocchia sono state spostate in altre sedi. Montevecchia si prepara a “vivere” per quattro giorni con l’accesso all’Alta Collina sbarrato a chi non è residente nella parte alta del paese.

Entrerà in vigore domani, martedì 22 ottobre alle 8 l’ordinanza di chiusura al traffico pedonale e veicolare di via del Belvedere nel tratto compreso tra il civico 10 e il 37. La limitazione resterà operativa fino al 26 ottobre, ovvero fino al termine dei lavori di indagine e ispezione nel tratto di strada che dal dicembre scorso è stato disciplinato a senso unico alternato per via delle problematiche strutturali e geologiche evidenziate sulla tenuta della strada che sale in collina.

Ed è proprio per permettere delle indagini più approfondite, con tanto di carotaggi e scavi per saggiare le condizioni del sottosuolo, che si è resa necessaria la chiusura della strada.

Uno stop, che riguarderà sia auto che pedoni, che metterà inevitabilmente in sofferenza la cittadinanza, in primis chi abita nella parte alta di Montevecchia. L’unica strada percorribile per raggiungere casa sarà via Belsedere e via del Pertevano che saranno disciplinate a senso unico alternato con semafori in corrispondenza dei punti più stretti, ovvero fino al civico 5 sempre dalle 8 del 22 ottobre fino alle 8 del 26 ottobre.

L’amministrazione comunale ha pubblicato nei giorni scorsi l’ordinanza di chiusura della strada, rinnovando l’invito a non residenti nella parte alta di Montevecchia a non recarsi in alta collina se non per motivi indifferibili, in modo da evitare così di caricare di traffico la via del Pertevano. In questo senso va letta la decisione di chiudere l’accesso al cimitero e sospendere l’attività della biblioteca, in modo da non incentivare l’accesso alla parte alta del paese. Anche la parrocchia ha temporaneamente spostato le attività: le messe verranno celebrate nella chiesetta di San Giuseppe a Ostizza, la catechesi invece verrà svolta in sala civica.