Sportivamente Olgiate si conferma un successo: in tanti per l’edizione 2024

In tanti ieri, domenica, alla festa dello sport promossa a Olgiate Molgora

Quartier generale della manifestazione la Polisportiva e via Aldo Moro

OLGIATE – Sportivamente Olgiate si conferma un successo, attirando in paese per tutta la giornata tantissime persone. Posticipata di una settimana a causa delle condizioni meteo, la manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale grazie alla sinergia e alla collaborazione con numerose associazioni e sponsor, si è dimostrata, ancora una volta, un appuntamento da non perdere per sperimentare tante e variegate discipline sportive, mettendo alla prova la propria capacità di acquisire e potenziare nuove abilità fisiche.

Dal calcio alla pallavolo, passando per tennis, hockey, pattinaggio, judo, ginnastica artistica e ritmica, danza, arti marziali, atletica e basket, senza dimenticare il tiro a segno e l’arrampicata, discipline ospitate all’interno della Polisportiva, quartier generale dell’iniziativa che, come da tradizione, si è sviluppata lungo via Aldo Moro, intorno al frequentato centro sportivo olgiatese.

Tantissimi i bambini e le bambine che, acquisiti gadget e passaporto dello sportivo allo stand gestito dal Comitato genitori, hanno iniziato a girare di stand in stand per cimentarsi con le attività sportive, conquistando, tappa dopo tappa, l’agognato timbro. Qualche mamma e qualche papà non hanno resistito poi alla tentazione di misurare il proprio grado di preparazione atletica, ingaggiando delle simpatiche sfide tra grandi e piccini.

Presenti per tutta la giornata numerosi volti dell’amministrazione comunale a partire dal sindaco Giovanni Battista Bernocco e dall’assessore allo Sport Paola Colombo che, in mattinata, hanno dato il benvenuto a tutti ringraziando tutte le persone che hanno lavorato all’organizzazione dell’evento, in primis il consigliere con delega allo Sport Aldo Colombo.

Anche il presidente della Polisportiva Aurora Cesare Crippa è intervenuto per i saluti iniziali snocciolando qualche numero sulla realtà da lui presieduta: “Abbiamo 11 sezioni attive: arco, arrampicata, ballo, basket, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, sci e tennis e contiamo oltre 650 iscritti” ha sottolineato ringraziando i tanti volontari che rendono possibile il funzionamento della struttura”.

La cerimonia di inaugurazione, con tanto di inno d’Italia e rito dell’alzabandiera alla presenza degli alpini, è stata suggellata dall’esibizione del gruppo folcloristico La Campagnola con i tradizionali canti popolari.