AgroInnovation Award 2024: tra i premiati anche il lecchese Francesco Panzeri

Accademia dei Georgofili e Image Line premiano dieci giovani studenti

Lo studente lecchese si è distinto per la sua tesi particolarmente innovativa nel settore agricolo

OGGIONO – L’Accademia dei Georgofili ha ospitato questa mattina la cerimonia di premiazione dell’AgroInnovation Award 2024, riconoscimento ideato da Image Line in collaborazione con l’Accademia dedicato a studentesse e studenti che si sono distinti per le loro innovative tesi di laurea e dottorato nel settore agricolo. I premi per la settima edizione sono stati consegnati a 10 giovani laureati provenienti da diverse università italiane, tra cui c’è anche un lecchese.

Novità di quest’anno è stata la categoria speciale “CAP4AgroInnovation: PAC e Sviluppo rurale” inserita all’interno del progetto CAP4AgroInnovation, realizzato da Image Line con il sostegno dell’Unione Europea. La cerimonia di premiazione si è aperta con gli interventi del Presidente dell’Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini, e del Ceo di Image Line, Ivano Valmori, i quali hanno espresso forte orgoglio per le nuove idee e gli stimoli con cui le nuove generazioni approcciano un settore in continua evoluzione come quello agricolo.

Nella categoria “Difesa delle colture” è stato premiato Francesco Panzeri di Oggiono, studente all’Università di Bologna, per la tesi Magistrale “Evaluation of hoverfly releases for the biological control of woolly apple aphid in combination with flower strips in an apple orchard”.

La ricerca presentata esplora l’uso del rilascio di sirfidi e la coltivazione di strisce fiorite come metodo di controllo biologico per l’afide lanigero, un parassita significativo per la melicoltura, specialmente biologica. La ricerca valuta tre aspetti: l’attrattività delle strisce fiorite per i sirfidi rispetto ai metodi convenzionali, l’impatto delle strisce fiorite sugli insetti utili nei meli e l’efficacia del controllo dell’afide lanigero. I risultati mostrano che le strisce fiorite aumentano la presenza di sirfidi e altri insetti utili, ma non riducono significativamente l’intensità degli attacchi di afide. La ricerca conferma l’importanza delle strisce fiorite per promuovere l’impiego di insetti ausiliari e suggerisce ulteriori studi con superfici più grandi e miscele floreali ottimizzate. Questo approccio contribuisce a ridurre l’uso di insetticidi, proteggere l’ambiente e migliorare la biodiversità.

Oltre al premio in denaro, le vincitrici e i vincitori vedranno le proprie tesi pubblicate sul portale web dell’Accademia dei Georgofili, sulla testata online AgroNotizie e sui portali del network di Image Line – Fitogest.com, Fertilgest.com, Plantgest.com. Un’occasione importante per distinguersi all’interno della community di Image Line, che conta oggi 300 mila iscritti e per instaurare un primo contatto con i professionisti del settore agricolo.

AgroInnovation Award nasce come parte integrante di AgroInnovation EDU, progetto ideato da Image Line per gli istituti e le università ad indirizzo agrario con l’obiettivo di avvicinare le studentesse e gli studenti all’utilizzo dei moderni strumenti digitali applicati al settore agricolo.