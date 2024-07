Rogeno: bando per buoni pasto gratuiti per 7 alunni della scuola primaria

Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola richiesta

La domanda dovrà essere presentata entro sabato 31 agosto

ROGENO – La Giunta Comunale guidata dal sindaco Matteo Redaelli intende far usufruire gratuitamente il servizio mensa a sette residenti le cui famiglie si trovano in difficoltà socio-economica. L’Amministrazione, infatti, erogherà buoni pasto gratuiti a un massimo di sette famiglie con minori frequentanti la scuola primaria di Rogeno in possesso dei requisiti.

L’apposita domanda dovrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente-Ufficio Anagrafe nei consueti orari di apertura al pubblico (da lunedì a sabato dalle ore 10 alle ore 12.30 e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18) o via mail all’indirizzo info@comune.rogeno.lc.it entro le ore 12.30 di sabato 31 agosto. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola richiesta, anche in presenza di più figli iscritti al servizio mensa.

I requisiti di partecipazione al bando sono i seguenti: nucleo familiare residente a Rogeno, minore iscritto al servizio di refezione scolastica della Scuola Primaria del Comune di Rogeno e Isee ordinario in corso di validità inferiore o uguale a 10 mila euro. Alla domanda dovrà essere allegato l’Isee e la copia del documento di identità di un genitore.