Ultimi giorni per richiedere i contributi per la scuola dell’infanzia a Rogeno

Scadenza per le domande il 31 agosto: ecco come ottenere il sostegno economico

Le famiglie residenti a Rogeno con un ISEE Ordinario fino a 14 mila euro possono presentare domanda

ROGENO – Il 31 agosto scade il termine per presentare la domanda che permetterà alle famiglie di ricevere contributi per il pagamento delle rette di frequenza dei servizi scolastici per la scuola dell’infanzia relativi all’anno scolastico 2024/2025.

Il Comune, in particolari casi di necessità, può intervenire in favore dei residenti nel Comune di Rogeno con l’erogazione di un contributo per il pagamento totale o parziale della retta di frequenza ai servizi scolastici per la prima infanzia delle scuole collocate sul territorio comunale.

Verranno ammesse al contributo le famiglie che presentano un ISEE Ordinario uguale o inferiore a 14 mila euro. Il cittadino può consultare tutte le informazioni sulla documentazione da allegare alla domanda e scaricare l’apposito modulo da compilare sul sito internet del Comune di Rogeno.

L’istanza per ottenere il contributo deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro sabato 31 agosto ed è esente da bollo.