Garlate. L’8 dicembre l’inaugurazione del presepe benefico di Angelo Burini

Una tradizione che apre le festività natalizie garlatesi

L’opera del signor Burini servirà per raccogliere fondi in favore di Telethon

GARLATE – Domenica 8 dicembre verrà inaugurato ufficialmente il “Presepe di Garlate”, realizzato come ogni anno da Angelo Burini nel giardino della sua abitazione in via Valcavellino 61. Una vera e propria opera d’arte che richiede lunghi mesi di lavoro e una tradizione che si rinnova grazie a tanta creatività, passione e generosità. Alla cerimonia di inaugurazione, prevista per le ore 14.00, saranno presenti, oltre al “padrone di casa” Angelo Burini, anche i referenti Telethon.

L’iniziativa “Il mio presepe per tutti” è inserita nella lunga lista delle manifestazioni a sostegno di Telethon e della ricerca finalizzata a trovare una cura alle malattie genetiche rare. Il pomeriggio di festa sarà allietato dalla presenza degli Zampognari della Valle San Martino e della Brianza. Come consuetudine sarà possibile riscaldarsi con dell’ottimo vin brulè. Anche quest’anno ci sarà la sottoscrizione a premi per la ricerca. Chi volesse acquistare i biglietti fin da ora può mandare un messaggio al numero 3335414378.

Il Presepe sarà allestito all’aperto nel giardino di casa Burini e sarà visitabile tutti i giorni in qualsiasi orario fino al 19 gennaio. L’obiettivo è quello di riuscire a superare il ricavato dello scorso anno.