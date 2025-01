Valmadrera. Rinnovato il gruppo di Controllo di Vicinato: “Per una città più sicura”

Ecco i quattro responsabili di zona e il coordinatore di riferimento per le segnalazioni

Il sindaco: “Denunciate sempre i reati”

VALMADRERA – Un importante strumento per prevenire i reati predatori attraverso una comunicazione più rapida tra cittadini e forze dell’ordine: questa mattina a Valmadrera è stato presentato il rinnovato gruppo di Controllo di Vicinato, attivo dal 2019. Cinque i responsabili nominati, quattro dei quali rappresenteranno ciascuno una zona della città (il centro, Casnedi, Parè e la zona industriale di via Fornaci-Piedimonte) e uno di riferimento per tutti i gruppi: si tratta di Giulio Oreggia (Coordinatore di riferimento), Sabatino De Mattia (zona centro), Franci Appiani (zona Casnedi), Gianmario Brambilla (zona Parè) e Davide Riva (zona industriale).

Il nuovo gruppo è stato presentato questa mattina, martedì, presso il Comune, alla presenza del sindaco Cesare Colombo, dell’assessore alla Polizia Locale Antonio Rusconi, del Maresciallo Nicolò Farinato e del comandante della Polizia Locale Christian Francese.

“Il Controllo di Vicinato è un prezioso strumento per la sicurezza di Valmadrera, in particolare per ciò che riguarda la prevenzione e il contrasto dei furti in abitazione – ha detto il sindaco Colombo – chiaramente non intende sostituirsi al lavoro delle forze dell’ordine ma lo supporta, raccogliendo le segnalazioni della cittadinanza. In questo senso, mi piace definire il gruppo una sorta di canale comunicativo che avvicina i cittadini alle forze dell’ordine, deputate alla sicurezza del territorio”.

Negli ultimi mesi, anche a fronte di un aumento delle segnalazioni di furti e tentati furti a Valmadrera, i controlli per le strade sono aumentati: “Abbiamo intensificato i pattugliamenti in fascia serale, dalle 17 alle 19 soprattutto – ha fatto sapere il sindaco – i dati della Prefettura dicono che nel 2024 i reati sono diminuiti rispetto al 2023 ma sappiamo che questo non è il percepito della cittadinanza. L’invito che continuiamo a fare è di denunciare i reati, sia effettivi che tentati, questo è fondamentale”.

Un appello lanciato anche dal Maresciallo Farinato, comandante dei Carabinieri di Valmadrera: “Chiediamo di denunciare perché se poi l’autore del reato viene individuato, se abbiamo la denuncia possiamo procedere alle indagini che portano ad assicurare il colpevole alla giustizia – ha spiegato – in questi anni il controllo di vicinato ha dimostrato di essere uno strumento importante: ogni zona ha un responsabile di riferimento a cui i cittadini fanno le segnalazioni, che vengono poi trasmesse al coordinatore il quale a sua volta le comunica alle forze di polizia”. Come ricordato dal comandante Francese, “diverse segnalazioni avute in questi anni hanno consentito l’effettiva prevenzione dei furti in abitazione”.

I responsabili del controllo di vicinato sono tutte persone conosciute e che conoscono bene Valmadrera: “Il nostro obiettivo – ha spiegato Giulio Oreggia – è aiutare le forze dell’ordine ma anche ricreare tra vicini di casa uno spirito di collaborazione e reciproco supporto, che oggi spesso viene a mancare. Un esempio pratico, se so che il mio vicino è via di casa per qualche giorno posso avere un occhio di riguardo verso la sua abitazione, anche solo dall’esterno”.

L’assessore Rusconi ha commentato: “La sicurezza è una questione prioritaria e il coordinamento dei diversi livello istituzionali è fondamentale. Il Controllo di Vicinato è a suo modo un livello istituzionale e agisce partendo dalla comunità. Per questo ringrazio i rappresentanti e i coordinatori e le forze dell’ordine per il prezioso lavoro svolto: il furto in abitazione è uno dei reati più odioso perché viola la vita privata delle persone ed emotivamente è difficile da affrontare, lavorare in chiave di prevenzione e contrasto è fondamentale”.

Nei prossimi giorni, come annunciato, in città verranno posizionati nuovi cartelli che indicano le zone di Controllo del Vicinato. Sul sito del Comune saranno invece presto consultabili i nomi e i riferimenti dei rappresentanti e del coordinatore.