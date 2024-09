Banca del Tempo Valmadrera: torna la seconda Festa delle Associazioni

La manifestazione mira a valorizzare l’importanza della solidarietà

Appuntamento a sabato 21 settembre dalle ore 17 alle ore 23

VALMADRERA – La Banca del Tempo di Valmadrera organizza la seconda Festa delle Associazioni, un evento che celebra la forza e la vitalità delle realtà solidali della comunità. In collaborazione con la Parrocchia e il Comune di Valmadrera, questa manifestazione si propone di promuovere il valore della solidarietà, un principio fondamentale che, come affermano gli organizzatori, “dà gusto alla vita”.

Un evento che animerà le vie del centro cittadino con musica, balli e attività per tutti. Dalle ore 17 di sabato 21 settembre fino alle 23, ci sarà l’opportunità di esplorare i numerosi stand multicolori delle associazioni locali, ricchi di iniziative che mettono in luce quanto di bello e utile il volontariato realizza per la comunità. La festa si snoderà da via Roma a via Manzoni, passando per la piazza e culminando con il concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

Si potrà assistere a un coinvolgente saggio di danza, truccare i bambini con colori vivaci, salire sull’autobus del Milan e incontrare persone provenienti da paesi lontani. Sarà possibile praticare sport, ascoltare la banda, creare trottole, e visitare una mostra fotografica dedicata alle montagne. Ci saranno giochi sul cinema e musica rock, oltre a un’ammirazione per potenti moto e una silenziosa barca a vela. I più piccoli potranno giocare come facevano i loro papà e nonni, e infine, ci sarà l’opportunità di scoprire il piccolo cammino dedicato alla comunità.

Ai gazebo delle associazioni saranno disponibili cataloghi contenenti informazioni sulle 22 realtà partecipanti, permettendo così di contattarle anche dopo l’evento. Durante l’intera festa, in piazza Mons. B. Citterio, grazie alla collaborazione di Herba Monstrum e Sala al Bar, saranno allestite due postazioni con cibo e bevande.

Il programma della giornata