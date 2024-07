Valmadrera. Gemellaggi: a Weissenhorn la “Cena in Bianco e Nero”

Un momento di festa per celebrare l’importanza del gemellaggio come strumento di apertura culturale

Oltre cinquanta partecipanti, presente anche la delegazione di Valmadrera

VALMADRERA – Si è tenuta la seconda edizione della “Cena in Bianco e Nero”, una serata organizzata a Weissenhorn dall’Associazione cittadina per il gemellaggio con Valmadrera. Un momento di festa per celebrare l’importanza del gemellaggio come strumento di apertura culturale, ma anche per rinsaldare i legami di amicizia fra gli oltre 50 partecipanti e la delegazione di Valmadrera.

Fra i presenti della serata, Ursula Schramm e Claus Salzmann, presidente e vicepresidente del gemellaggio per Weissenhorn, Beppe Castelnuovo, fondatore del comitato per il gemellaggio di Valmadrera, Jutta Kempter, Vice Sindaco di Weissenhorn, e Cesare Colombo, Sindaco di Valmadrera.

“Ringraziamo gli amici di Weissenhorn per la splendida accoglienza. Il gemellaggio offre a tutti noi occasioni uniche di conoscenza della vita quotidiana, delle tradizioni e della cultura di altri paesi. Soprattutto, in queste occasioni si può sperimentare il più bel risultato del gemellaggio, ovvero la costruzione di amicizie e di relazioni vere. Gli amici di Weissenhorn sono stati invitati a Valmadrera per il prossimo 14 settembre alla Cena in Bianco” commenta Cesare Colombo, Sindaco di Valmadrera.