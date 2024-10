Valmadrera inaugura l’edizione 2024-2025 dell’Università della Terza Età

Un ricco programma di incontri culturali e visite guidate per gli anziani della comunità

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera ha annunciato l’apertura dell’edizione 2024-2025 dell’Università della Terza Età – UNI3, con un incontro inaugurale previsto per mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 15:00 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. L’evento di apertura, intitolato “Il muro di Alda”, vedrà la partecipazione dell’autore e regista teatrale Paolo D’Anna, che condividerà il suo incontro con la poetessa Alda Merini, offrendo un omaggio alla sua vita e alla sua opera.

La rassegna UNI3 di quest’anno prevede una serie di appuntamenti che spaziano tra vari temi, tra cui arte, storia, politica e salute. Tra gli incontri in programma, si segnalano “Una vita dedicata alla montagna” con Lino Zani il 6 novembre, e “Giorgio Caproni – Poesie” con la Prof.ssa Alessandra Frigerio il 20 novembre. Gli incontri proseguiranno fino a giugno 2025, con interventi di esperti e accademici su argomenti di interesse culturale e sociale.

Oltre agli incontri, l’edizione 2024-2025 dell’UNI3 offrirà anche un programma ampliato di uscite guidate, che inizieranno nel 2025. Tra le destinazioni previste, una visita a “Capolavoro per Lecco” il 5 febbraio e un viaggio in autobus a Weissenhorn e Ulm in Germania dal 2 al 4 maggio. Le prenotazioni per queste attività saranno aperte durante la rassegna, e gli interessati potranno iscriversi presso la Biblioteca di Valmadrera.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Rita Bosisio, ha espresso gratitudine a Gianni Magistris per la collaborazione nell’organizzazione della rassegna e alla Biblioteca comunale per il supporto logistico. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso questa iniziativa.