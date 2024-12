Valmadrera istituisce le Benemerenze Civiche “Sant’Antonio Abate”

Un riconoscimento alla dedizione e al contributo per la città

Il Sindaco Colombo: “E’ un invito e uno stimolo per coloro che, nel presente e nel futuro, continueranno a dare merito alla nostra città”

VALMADRERA – Approvata l’istituzione delle Benemerenze Civiche: un importante traguardo raggiunto dal Consiglio Comunale di Valmadrera durante la seduta del 25 novembre. Questo prestigioso riconoscimento ha l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio a coloro che, con atti di particolare rilevanza, hanno contribuito al prestigio della città, distinguendosi per le loro qualità personali e per la dedizione disinteressata al servizio delle istituzioni locali.

Il Regolamento approvato, che ha integrato alcuni emendamenti proposti dai consiglieri di opposizione, definisce i soggetti eleggibili per il conferimento delle benemerenze, nonché le caratteristiche e le modalità per la presentazione delle relative proposte di concessione.

Il riconoscimento viene conferito “a Enti, Associazioni e persone fisiche, residenti a Valmadrera o che vi abbiano vissuto a lungo, che si sono distinti in ambiti quali scienze, lettere, arti, economia, lavoro, scuola, sport, difesa dei diritti costituzionali, iniziative sociali, assistenziali e filantropiche, nonché per la loro collaborazione con le istituzioni locali, atti di coraggio e abnegazione civica, contribuendo così al prestigio della città e al benessere della sua comunità”.

In via eccezionale, il riconoscimento può essere attribuito alla memoria di persone fisiche, qualora siano trascorsi almeno dodici mesi dalla loro scomparsa.

Lo speciale riconoscimento della benemerenza civica consiste in una medaglia d’oro, denominata “Sant’Antonio Abate”, sulla quale è inciso l’anno di conferimento, e comporta l’iscrizione in un apposito registro. L’assegnazione delle civiche benemerenze è deliberata dalla commissione capigruppo, a seguito di un voto favorevole e unanime. Le civiche benemerenze, che non possono essere superiori a tre, vengono conferite con cerimonia solenne ogni anno nel mese di gennaio, in occasione della festività di Sant’Antonio Abate.

Le proposte per la concessione delle civiche benemerenze possono essere presentate da cittadini, associazioni ed enti che siano residenti a Valmadrera o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni dalla maggiore età, o che svolgano un’attività di rilevante importanza per la comunità. Le proposte non possono essere presentate dagli amministratori in carica.

Le proposte di concessione devono essere presentate in forma scritta, sigillate in una busta chiusa e consegnate personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune. Sulla busta deve essere chiaramente indicato l’oggetto, specificamente “Benemerenze Civiche”.

Inoltre, devono essere accompagnate da adeguata documentazione, comprensiva di una motivazione biografica dettagliata che fornisca gli elementi necessari per una valutazione accurata.

In particolare, le candidature devono evidenziare almeno una delle seguenti caratteristiche: Vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente in favore dei più deboli e bisognosi; Contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere e conseguimento del prestigio attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca e la produzione artistica; Azioni di particolare rilevanza compiute a favore della collettività.

Inoltre, sarà considerato l’apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private; Esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Valmadrera riconosciuti all’unanimità e testimoniate da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini di Valmadrera, e all’esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica ed umana della propria cittadinanza.

Le proposte per l’assegnazione delle benemerenze dovranno, di norma, essere presentate all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, durante gli orari di apertura consueti. In caso di particolari circostanze o giustificate motivazioni, l’Amministrazione comunale, previo accordo unanime della Commissione Capigruppo, potrà derogare al termine di presentazione delle proposte.

Per il presente anno, che coincide con il venticinquesimo anniversario dell’elevazione di Valmadrera a Città, al fine di consentire la presentazione delle candidature in tempo utile per la cerimonia di gennaio, il termine sarà esteso dal 9 dicembre fino alle ore 12 del 3 gennaio.

Il Sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, conclude: “L’istituzione delle benemerenze civiche rappresenta un segno di riconoscenza e gratitudine che la città di Valmadrera desidera rivolgere a chi, nei propri ambiti, ha contribuito in modo significativo al benessere della comunità e dei suoi cittadini. Al contempo, è un invito e uno stimolo per coloro che, nel presente e nel futuro, continueranno a dare merito alla nostra città”.

REGOLAMENTO