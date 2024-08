Chiusa la SP67 verso Crandola per lavori alle tubature del gas

Chiusura fino alle 18 di venerdì 30 agosto e dalle 8 di lunedì 2 settembre fino alle 18 di mercoledì 4 settembre

MARGNO – La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura totale al transito della Strada Provinciale 67 diramazione per Margno e Crandola, dal pk 0+148 al pk 0+900 circa (ponte di via Piave), per consentire i lavori per la posa della condotta di gas naturale. La strada è chiusa dalle ore 8 di martedì 27 agosto fino alle ore 18 di venerdì 30 agosto e dalle ore 8 di lunedì 2 settembre fino alle ore 18 di mercoledì 4 settembre.