I Vous de la Valgranda festeggiano 30 anni con un concerto memorabile

Importante traguardo per il coro di Ballabio che ha cantato insieme ad amici speciali

Sabato sera le voci sono risuonate nella chiesa di San Lorenzo. Consegnati anche alcuni riconoscimenti

BALLABIO – Una serata memorabile, quella di sabato, per il 30^ anniversario della fondazione del coro I Vous de la Valgranda. Il coro di Ballabio, sotto la direzione del Maestro Riccardo Invernizzi, si è esibito nella chiesa di San Lorenzo assieme agli amici del coro Grigna, con la partecipazione del soprano Giusy Calò e del Maestro Franco Zapelli.

Una bella serata organizzata per celebrare un importante traguardo a cui ha preso parte anche il sindaco Giovanni Bruno Bussola. Durante la serata c’è stato spazio anche per la consegna di alcuni riconoscimenti a chi, in questi primi 30 anni, si è impegnato per portare avanti il coro.

Si ringrazia Giancarlo Airoldi per il servizio fotografico.