Premana. In tanti all’Alpe Barconcelli per il tradizionale past

Una bella giornata di festa e un momento di incontro

In tavola la tipica minestra e canti fino a tarda sera

PERMANA – Una giornata di sole, giovedì 8 agosto, ha fatto da sfondo al tradizionale past dell’Alpe Barconcelli. Come al solito è stata una giornata molto partecipata, in tanti sono saliti all’alpeggio per gustare la minestra che quest’anno, a detta di tutti, era particolarmente gustosa.

Una giornata di festa e un momento di incontro che, anche in questo caso seguendo la tradizione premanese, è proseguita fino a serata inoltrata con i canti. Immancabile l’esecuzione dei Tiir, una suggestiva modalità di canto corale caratteristica del paese di Permana, strutturato come un impasto di crescente intensità di varie voci maschili e femminili.