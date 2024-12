Basket giovanile. Gran festa di Natale a Malgrate per tre società lecchesi

Giovedì sera festa natalizia con oltre 100 giocatori

Presenti atleti di Calolziocorte, Olginate e Pescate

MALGRATE – Giovedì 19 dicembre al palazzetto di Malgrate è andata in scena la festa di Natale organizzata da Carpe Diem Calolziocorte, NP Olginate e Centro Basket Pescate. Le tre società, che da tre anni stanno collaborando per costruire un settore giovanile comune di alto livello, hanno visto scendere in campo oltre cento giocatori per un momento di festa che non si è dimenticato della parte solidale.

“È la prima festa condivisa del settore giovanile e per noi è una grande soddisfazione – commenta Edoardo Pogliaghi, responsabile unico del settore giovanile – siamo molto soddisfatti di questo sodalizio e del lavoro di questi mesi insieme”.

Una dopo l’altra hanno sfilato le squadre, a partire dalla U13 fino alla U19. Presenti i rappresentati delle rispettive amministrazioni comunali e i dirigenti societari.

“È importante quello che fate, pone le basi per il vostro futuro. Questo gemellaggio è una grande forza di condivisione, lo sport è un grande catalizzatore di energie. ha commentato Marina Calegari, assessore allo sport di Olginate.

“Quando entro in un palazzetto sento la carica dei ragazzi. Tutti gli sport sono energia e valori positivi, per cui portate avanti questo sport” ha aggiunto Miriam Lombardi assessore allo sport di Pescate.

“Bello vedere tanti ragazzi e con così tanta carica – dichiara Marco Bonaiti, consigliere allo sport di Calolzio – credeteci e portate a casa risultati”.

La serata ha visto un momento di gioco e attività per tutti i ragazzi presenti e al termine l’estrazione di una lotteria solidale. Il ricavato è andato a Amani Education ODV, un’organizzazione di volontariato nata a novembre 2022 dalla volontà di Giampaolo “Pippo” Ricci e della sua famiglia, con l’intenzione di dare una mano concreta alle popolazioni della Tanzania.

Il primo obbiettivo di Amani Education ODV è la costruzione di una scuola secondaria a Kisaki, nella regione di Singida.