Basket Serie DR1. Venerdì di festa, vincono Calolzio e Civatese

Calolzio batte Erba dopo un tempo supplementare (74-67)

La Civatese interrompe una striscia di quattro sconfitte consecutive

OLGINATE – Al termine di una partita molto intensa la WBT Calolziocorte sconfigge il Le Bocce Erba, ma solo dopo un tempo supplementare.

Il primo quarto sembra la squadra ospite più in palla. Con quattro canestri da tre segnati, gli erbesi terminano i primi dieci minuti avanti (19-22).

I due quarti centrali sono vera e propria battaglia. Calolziocorte “chiude il portone” e lascia agli avversari la miseria di quindici punti in venti minuti di gioco.

L’ultimo quarto inizia con la WBT (43-37) in controllo, ma Erba non è doma. Gli ospiti agganciano a quota 49 i calolziesi e mettono il naso avanti a poco più di due minuti dal termine (53-55).

Una palla persa di Leonardo Meroni a quaranta secondi dalla fine sembra consegnare la vittoria a Erba, che però non chiude il match. La “tripla” di un monumentale Samuele Longhi – 21 punti in serata – impatta il match a quota 58, la stoppata di Michele Crippa sigilla l’ultimo tentativo di vittoria del Le Bocce, prima dei supplementari.

Nell’over time Longhi e Crippa diventano immarcabili e Calolzio chiude il match 74-67.

“Sono contento, oggi avremmo anche potuto perdere perché era un test probante, contro una buona squadra – dichiara coach Ivano Perego – abbiamo dimostrato di esserci, pur concedendo qualcosa durante tutto il match. Alla fine però ci siamo dimostrati squadra”.

WBT CALOLZIOCORTE – LE BOCCE ERBA 74-67 (d.t.s)

PARZIALI: 19-22; 31-30; 43-37; 58-58

CALOLZIOCORTE: Galli 5, Meani n.e., Paduano, Mazzoleni 3, Casati 13, Butti 2, Meroni 4, Longhi 21, Crippa 8, Radaelli 18, Colosimo. All. Perego.

CIVATE – Dopo quattro sconfitte consecutive torna a sorridere l’Edilcasa Civatese. I ragazzi di coach Marco Pozzi fermano la corsa di Villasanta, al termine di una gara decisa solo al fotofinish.

Dopo un buon primo quarto (18-15), la Civatese ottiene anche la doppia cifra di vantaggio nella seconda frazione, conservando sette punti di margine a metà gara (35-28).

Nella ripresa Villasanta si dimostra squadra tignosa e si rimette in partita (52-52). L’ultimo quarto nessuna delle due formazioni riesce a prendere il controllo del match. Nel finale è decisivo il canestro di Andrea Corti che, a tre secondi dalla sirena finale, sigilla il 66-64 definitivo.

“Una vittoria che dà morale, frutto della costanza in allenamento che stasera ha pagato – dichiara coach Pozzi – bravi i miei ragazzi a rimanere concentrati”

EDILCASA CIVATESE – BASKET VILLASANTA 66-64

PARZIALI: 18-15; 35-28; 52-52

CIVATE: Rotta 19, Tentori 18, Galli 10, Bianchi 5, Corti 5, Minari S. 4, Lomasto 3, Iuculano 2, Castagna, Brusadelli, Minari L., Maver n.e. All. Pozzi