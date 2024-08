Anche Andrea Panizza tra gli Olimpionici ospiti al Gran Premio d’Italia

I medagliati saranno ospiti del Consiglio regionale della Lombardia

Per la provincia di Lecco interverrà Andrea Panizza, argento nel canottaggio

MONZA – I campioni olimpionici lombardi che hanno gareggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno ospiti del Consiglio regionale della Lombardia presso l’Hospitality dell’Autodromo Nazionale di Monza durante il Gran Premio di Formula Uno, che si svolgerà domenica 1° settembre.

“Invitare e ospitare gli atleti olimpici nello spazio del Consiglio regionale ci è sembrato il miglior modo, attraverso il loro esempio, di celebrare lo sport – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani – Ragazze e ragazzi che con sacrificio, passione, determinazione ed energia hanno creduto in un sogno, inseguito e ottenuto traguardi straordinari, portando l’Italia nella top ten del medagliere”.

Alle ore 12, prima del via della 94esima edizione del Gran Premio d’Italia, nella Sala 107 della Palazzina Hospitality, gli atleti medagliati a Parigi 2024 saranno premiati dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Interverranno, capitanati dal Presidente del CONI Lombardia Marco Riva, i campioni azzurri Giovanni De Gennaro di Roncadelle (BS), oro nella canoa K1 slalom; Anna Danesi, anche lei di Roncadelle, e la compagna di squadra Loveth Omoruyi di Lodi, oro con la Nazionale femminile di pallavolo; Chiara Consonni di Brembate di Sopra (BG) oro nel madison donne ciclismo su pista; le due “fate” lombarde, Giorgia Villa di Brembate di Sopra (BG) e Angela Andreoli di Brescia, argento nel concorso a squadre della ginnastica artistica.

Inoltre, interverranno anche Giacomo Gentili di Cremona e Andrea Panizza di Lecco argento nel canottaggio con il quattro di coppia maschile; Gabriel Soares di Besozzo (VA), argento nel doppio pesi leggeri di canottaggio.

“I successi di Parigi confermano l’eccellenza dello sport lombardo a livello nazionale ed internazionale – spiega il Presidente Marco Riva – e siamo onorati di premiarli anche con la medaglia Coni Lombardia al Valore Olimpico 2024. Questi risultati straordinari ottenuti dalle nostre atlete e dai nostri atleti ci proiettano con entusiasmo verso l’appuntamento di Milano Cortina 2026 sulla strada indicata dai valori olimpici, più veloci, più in alto, più forti… insieme!”.

Nella “tre giorni” del Gran Premio, il Consiglio regionale promuoverà una serie di iniziative ed eventi dedicati a temi come quello delle nuove sfide dell’automotive, del futuro del comparto “Autodromo, Villa Reale e Parco di Monza” e dell’indotto che Autodromo e Gran Premio di Formula Uno rappresentano per il territorio e per la Lombardia.

Dopo la riunione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in programma venerdì 30 agosto alle ore 10.30, lo Spazio dell’Assemblea lombarda ospiterà alle ore 11.30 un convegno sull’automotive lombardo che con oltre 13 mila imprese attive, più di 55 mila addetti e un valore aggiunto generato che supera i 3,6 miliardi di euro, è un settore strategico per il Paese.

Sabato 31 agosto alle ore 10, verrà organizzato un incontro dedicato alla storia dell’Autodromo Nazionale di Monza: un viaggio di oltre un secolo tra aneddoti e curiosità attraverso le parole e le immagini di Umberto Zapelloni, Walter Consonni, Carlo Gaeta, Fabrizio Delmati e Ercole Colombo.

Nel pomeriggio, alle ore 16, l’indotto e il valore del GP di Monza saranno al centro del secondo workshop di giornata. Saranno esplorati temi come i 400 milioni di euro tra indotto diretto sul territorio, ricadute sul sistema produttivo nazionale, valore del brand e valore mediatico.