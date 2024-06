“AQ CUP” e torneo Esordienti: due giorni di calcio con la Polisportiva Futura ’96

Il team Mani in Tasca vince la finale dell'”AQ CUP 2024″

L’Aurora San Francesco si aggiudica la competizione riservata agli Esordienti

LECCO – Quello scorso è stato un week-end all’insegna del calcio e della buona cucina nel rione di Acquate. La Polisportiva Futura ’96 ha organizzato una due giorni di sport che ha unito giovanissimi e “diversamente giovani” con la passione calcistica e culinaria. Sabato, di prima mattina, si è svolto l’“AQ CUP 2024”, 12 ore di calcio a 12 squadre categoria Open, sviluppato inizialmente con la formula di tre gironi semplici all’italiana, per poi passare alle fasi finali, dai quarti alla finalissima.

Ad aggiudicarsi la combattuta finale la squadra “Mani in Tasca”, che ha battuto ai calci di rigore gli avversari del team “Shooter”. Il torneo si è concluso con le premiazioni, oltre alle migliori squadre, premi per il miglior marcatore (Giovanni Ravasio degli “Shooter”) e per il miglior portiere (Alessio Cogliati degli “Shooter”).

Domenica è sono scesi in campo gli Esordienti a 9 (classi 2011-2012) che hanno dato vita a sfide intense, con ottimi spunti tecnico-tattici. Dopo le partite nei 2 gironi semplici da 3 squadre, si è passati alle finali, da quella per il 5°-6° posto alla finalissima per la vittoria. L’Aurora San Francesco ha trionfato nell’ultimo atto contro la Polisportiva Rovinata. La classifica finale vede poi al 3° posto l’Oratorio 2B; al 4° posto la Polisportiva Futura ‘96; al 5° posto la Zanetti e 6° posto la Polisportiva Mandello. Premiati anche il miglior marcatore Filippo Iracà della Polisportiva Rovinata e il miglior portiere Federico Agliati della Polisportiva Mandello.

Un sentito ringraziamento a tutti i volontari della cucina e agli organizzatori per l’ottima riuscita degli eventi – hanno detto dalla Polisportiva Futura ’96 – Un ringraziamento anche a Bar Vitali, Pizzeria del Corso, Vinicola Mauri, Bar 2000, Timbrificio Milanese. L’appuntamento è per il prossimo anno”.