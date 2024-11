Canottieri Lecco. La “Coppa dei Bravi – Trofeo Kong” apre il ciclo di regate

Ritorna la storica competizione di vela, che riunisce timonieri di fama internazionale

La gara si inaugura venerdì 1° novembre

LECCO – Il Golfo di Lecco si trasformerà in un palcoscenico di emozioni veliche nella giornata di venerdì 1° novembre, con la rievocazione della “Coppa dei Bravi – Trofeo Kong“. Gli otto timonieri, pronti a sfidarsi, daranno inizio a questa storica competizione di vela match-race, segnando l’apertura del programma di regate in onore del cinquantesimo anniversario del Campionato Invernale Interlaghi. Organizzato dalla Società Canottieri Lecco, l’evento promette di regalare emozioni e spettacolo a tutti gli appassionati di vela e non solo.

Il parterre è di prim’ordine, con in gara timonieri di grande prestigio a bordo di imbarcazioni della classe RS21 fornite da Negrinautica e dal presidente di classe Davide Casetti. Tra i partecipanti si annoverano nomi illustri come Maria Vittoria Marchesini (Luna Rossa Women), Torben Grael, Tommaso Chieffi, Lorenzo Bressani, Niccolò Bianchi, Stefano Roberti, Fabio Mazzoni e Roberto Spata.

La regata avrà anche uno scopo benefico: il ricavato dalle iscrizioni degli equipaggi sarà devoluto a “Projeto Grael”, una fondazione brasiliana dedicata ai bambini di strada, sostenuta dal famoso velista Torben Grael. Le sfide “uno contro uno” in stile Coppa America si svolgeranno per tutta la giornata e si concluderanno con le finali nella mattinata di sabato 2 novembre.

Un’interessante opportunità per seguire le regate sarà offerta dalla diretta streaming realizzata dall’emittente Lecco FM Visual Radio Station, accompagnata dai commenti di esperti di match-race.

La “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong è il primo di tre eventi organizzati dalla Canottieri Lecco, con il main sponsor Trofeo Neomarine di Marco Achler. Nel pomeriggio del 2 e per tutto il 3 novembre, Lecco ospiterà per la prima volta una regata di Para-Sailing, riservata alle classi 2.4 mR e Hansa 303 (singolo e doppio).

Grazie alla sensibilità dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, guidata dal presidente Mauro Bonfanti, nella Para-Sailing Cup sarà messo in palio il Trofeo “Anmig Lecco”.

Inoltre, nel weekend del 9 e 10 novembre, si svolgerà il 50° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Neomarine, sempre nel Golfo di Lecco, con oltre quaranta barche già preiscritte. Saranno sei le classi ammesse alla regata: Fun, H22, J24, Meteor, Orc e RS21. In totale si disputeranno sei prove, sfruttando il Tivano (vento da Nord) al mattino, con le barche in acqua alle 8:30, e la Breva (vento da Sud) nel pomeriggio.

Il main sponsor degli eventi sarà Neomarine, affiancato da Maurizio e Giulia Tagliaferro di Fideuram Private Banker. Tra i partner “gold” figurano Kong Italy, Anmig Lecco, Autocogliati Volkswagen, Electroadda e Rose Island, mentre i partner “silver” includono Banca Popolare di Sondrio, Mab, Sala Assicurazioni Axa, Acinque, Sport Hub, Effeitalia, Vassena, Lubrimetal, Galletto Vallespluga, Deltacalor e Deca. Il tutto è reso possibile grazie al contributo del Comune di Lecco, della Camera di Commercio Como-Lecco e del Panathlon International Lecco.

In conclusione, i partner dell’evento sono: Raymarine, Aglaia, RS21 Italian Class, Negrinautica, Slam, Maer Canottieri, Natural Boom, Enrico Gianola Impianti Elettrici, Tipografia Commerciale, Giovanna Locatelli Italy, Harken, Norda, Hotel Alberi, Briconautica, Adriana Castagna Allestimenti, Museo Barca Lariana, Kapriol, Scintilla, Itineris, La Botte, Focaccina Castelnuovo di Fabio e Denisia, La Madonnina, Seiterre, Bar Manzoni, Choc ad Hoc e Delago.