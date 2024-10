Corsa su strada Csi: a Bellano vince il Gs Virtus Calco, terzo il Csc Cortenova

Trofeo “Massimo Ortelli”, terza e ultima prova del campionato regionale Csi

Oltre 350 atleti in gara, dai Cuccioli fino ai Veterani B, 29 società di cui 11 del comitato di Lecco

BELLANO – Una bella giornata di sport con il terzo trofeo “Massimo Ortelli” valido per la terza e ultima prova del Campionato Regionale Csi di corsa su strada, nonché prova del circuito Csi provinciale. Oltre 350 atleti in gara, dai Cuccioli fino ai Veterani B, 29 società, 11 società del comitato di Lecco, 7 per Sondrio, presenti anche le società dei comitati di Como, Mantova, Milano, Crema, Lodi e Brescia.

12 gare, dai 400m dei Cuccioli, fino ai 7000m degli Juniores, Seniores, Amatori A/B. Due vittorie per Premana, Santi Nuova Olonio, Atletica Alto Lario, Gs Csi Morbegno, Team Pasturo), una sola vittoria per Us Derviese, Csi Tirano, Circolo Anspi La Vigna, Polisportiva Bellano, Csc Cortenova, B&rc Castiglione d’Adda, Polisportiva Colorina, Virtus Calco, Polisportiva Castello Brianza, Polisportiva Pagnona, Gp Talamona.

Nella classifica di società giovanile a vincere è stato il Gs Csi Morbegno con 572 punti, secondo il Gs Virtus Calco con 561 punti, al terzo posto il Gruppo Podistico Santi Nuova Olonio con 451 punti. Le lecchesi: quarto posto Csc Cortenova con 449 punti, quinto posto Team Pasturo con 360 punti, settimo posto Polisportiva Bernate con 295 punti, nono posto As Dilettantistica Premana con 268 punti, quattordicesimo posto Polisportiva Bellano con 128 punti, sedicesimo Polisportiva Valvarrone con 96 punti, diciassettesimo Us Derviese con 78 punti.

Per la classifica di società Assolute, vince il Gs Virtus Calco con 450 punti, al secondo posto il Csc Cortenova con 326 punti, terzo posto la Polisportiva Bernate con 301 punti. Le altre società lecchesi: sesto posto Team Pasturo con 225 punti, settimo posto Polisportiva Bellano con 203 punti, decino posto Gs Rogeno con 107 punti, dodicesimo posto Us Derviese con 81 punti, tredicesimo posto Polisportiva Pagnona con 79 punti, quindicesimo posto Dilettantistica Premana con 73 punti, ventunesimo posto Polisportiva Castello Brianza con 30 punti.

Nella classifica società Generale vince il Gs Virtus Calco con 1.011 punti, al secondo posto il Gs Csi Morbegno con 801 punti, terzo per il Csc Cortenova con 775 punti. Le lecchesi: sesto posto Polisportiva Bernate con 596 punti, settimo posto Team Pasturo con 585 punti, nono posto Dilettantistica Premana con 341 punti, decimo posto Polisportiva Bellano con 331 punti, sedicesimo posto Us Derviese con 159 punti, diciottesimo posto Gs Rogeno con 107 punti, diciannovesimo posto Polisportiva Valvarrone con 96 punti, ventesimo posto Polisportiva Pagnona con 79 punti, ventinovesimo Polisportiva Castello Brianza con 30 punti.

Tutti hanno fatto gli auguri per il 50° anniversario della fondazione della Polisportiva Bellano, presenti il presidente regionale Csi Lombardia Paolo Fasani, il commissario provinciale csi Lecco Giovanni Sala, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi e il presidente della Polisportiva Bellano Giovanni Vetere.

Tutti i vincitori e i lecchesi nella top ten

Cuccioli

1^ Martina Gosatti (Gs Csi Tirano), 2^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco), 5^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 6^ Matilde Mandelli (Team Pasturo), 7^ Greta Gianola (Dilettantistica Premana), 10^ Chiara Aondio (Csc Cortenova).

1° Paolo Tagliaferri (As Premana), 2° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 3° Paolo Corti (Pol Castello Brianza), 4° Riccardo Vitali (Pol Bellano), 5° Gregorio Panangriso (Us Derviese), 6° Luca Scola (Team Pasturo), 9° Michele Redaelli (Team Pasturo), 10° Alessandro D’Auria (Gs Virtus Calco).

Esordienti

1^ Soraya Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), 3^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 5^ Anna Rigonelli (Cs Virtus Calco), 6^ Elena Malugani (Csc Cortenova).

1° Pietro Gosatti (Gs Csi Tirano), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 5° Simone Bergamini (Team Pasturo), 9° Gabriele Arnoldi (Pol Valvarrone).

Ragazze/i

1^ Martina Ragni (Atl Alto lario), 5^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 8^ Greta Tagliaferri (Dilettantistica Premana).

1° Nicolas Antonutti (Circolo Anspi La Vigna), 2° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 4° Francesco Bellati (Dilettantistica Premana), 5° Pietro Nicola Gianola (Dilettantistica Premana), 6° Riccardo Ghezzi (Gs Virtus Calco), 9° Lorenzo Cesana (Pol Bernate), 10° Gregorio Pozzoli (Pol Valvarrone).

Cadette/i

1^ Susanna Romegialli (Gs Csi Morbegno), 2^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 9^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 10^ Martina Tiziana Vertemati (Pol Bernate).

1° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 3° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 6° Nicola Spano (Csc Cortenova), 7° Michele Bellati (Dilettantistica Premana).

Allieve/i

1^ Giada Feloi (Atl Alto Lario), 2^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 4^ Elisa Menatti (Us Derviese), 5^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 7^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova).

1° Francesco Gianola (Dilettantistica Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 4° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 5° Gabriele Dotta (Pol Bernate).

Juniores

1^ Nicolò Vergottini (Pol Bellano), 3° Vittorio Crippa (Gs Virtus Calco), 7° Francesco Pozzi (Pol Bernate).

Seniores

1^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 3^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 4^ Anastasiya Solovyeva (Gs Virtus Calco), 5^ Ilaria Ravasi (Gs Vìrtus Calco), 6^ Rebecca Donadoni (Gs Virtus Calco), 7^ Monia De Rocchi (Gs Virtus Calco), 8^ Anna Preda (Gs Virtus Calco), 9^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 10^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo).

1° Daniele Molatore (Gp Santi Nuova Olonio), 3° Simone Adamoli (Team Pasturo), 74° Stefano Villa Gs Virtus calco), 5° Juri Marelli (Gs Rogeno), 6° Riccardo Riva (Gs Rogeno), 7° Alessandro Cantù (Gs Virtus Calco), 9° Luca Codara (Gs Virtus Calco), 10° Luca Doniselli (Csc Cortenova).

Amatori A

1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 2^ Costanza (Gs Virtus Calco), 3^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova), 4^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 5^ Lucia Aldeghi (Gs Virtus Calco), 6^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 7^ Anita Raimondi (Pol Bellano), 9^ Paola Giuditta Pensotti (Csc Cortenova).

1° Mattia Sottocornola (Gp Talamona), 4° Luca Balbiani (Pol Bellano), 5° Paolo Mazzoleni (Pol Bellano), 6° Fabio Boffelli (Gs Virtus Calco), 7° Paolo Turati (Gs Rogeno), 8° Nicolò Ciresa (Team Pasturo), 9° Sergio Tosello (Pol Bernate), 10° Ruben Fazzini (Dilettantistica Premana).

Amatori B

1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 3^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 4^ Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco), 6^ Sabrina Mauri (Gs Virtus Calco), 7^ Roberta Caverio (Team Pasturo), 9^ Milena Benedetti (Csc Cortenova).

1° Marco Luigi Corti (Pol Castello Brianza), 2° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 3° Carlo Bellati (Dilettantistica Premana), 5° Paolo Ernesto Ratti (Gs Rogeno), 6° Davide Gttifredi (Pol Bellano).

Veterane A

1^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 2^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

1° Riccardo Dusci (Pol Colorina), 2° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 8° Oscar Balbiani (Team Pasturo).

Veterane B

1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 3^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate), 4^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco).

1° Francesco Barletta (B&rc Castiglione D’Adda), 4° Dario Benatti (Gs Virtus Calco), 5° Giorgio Valsecchi (Team Pasturo), 6° Giuliano Tagliaferri (Pol Pagnona).