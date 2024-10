Dalla Coppa America alla Vela Oceanica, i grandi skipper si raccontano al Panathlon

La serata organizzata per celebrare il 50° anniversario dell’Interlaghi

Appuntamento giovedì 31 ottobre alle ore 20:30 presso Palazzo Falck, Confcommercio Lecco

LECCO – In occasione del 50° anniversario della regata velica “Campionato Invernale Interlaghi”, organizzata dalla Società Canottieri Lecco dall’1 al 10 novembre, il Panathlon International Lecco, sotto la presidenza di Andrea Mauri, ha promosso una serata a tema aperta a tutti i cittadini, con ingresso libero, che si terrà giovedì 31 ottobre alle ore 20.30.

L’appuntamento si terrà a Palazzo Falck Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4, e avrà come tema “Dalla Coppa America alla Vela Oceanica: i grandi skipper si raccontano”. Questo grazie alla partecipazione a Lecco di alcuni timonieri che hanno segnato la storia della vela, i quali prenderanno parte alla rievocazione della regata “Coppa dei Bravi”, in programma l’1 e il 2 novembre, sempre nell’ambito del 50° Interlaghi.

Sul palco saliranno velisti di grande calibro, tra cui Torben Grael, Tommaso Chieffi, Lorenzo Bressani, Stefano Roberti, Roberto Spata, Fabio Mazzoni e Niccolò Bianchi. A questi si aggiungerà anche una rappresentanza femminile: Maria Vittoria Marchesini, vincitrice della recente Coppa America femminile con il team Prada Pirelli di “Luna Rossa”.

Sarà un’opportunità per ascoltare le loro testimonianze e godere di spettacolari immagini che verranno proiettate. Durante la serata sono previsti due collegamenti. Il primo sarà con Francesco “Checco” Bruni, skipper di “Luna Rossa” nella recente Coppa America, e il secondo con Marco Trombetti, co-armatore di “Translated 9”, lo Swan 65 che ha partecipato da protagonista alla Ocean Globe Race rievocativa.

Infine, gli organizzatori dell’evento concludono: “Sarà una serata ricca di contenuti, condotta dal panathleta Marco Corti, giornalista esperto del mondo della vela e dell’Interlaghi”.