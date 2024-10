Fidal Lombardia. Luca Barzaghi nuovo presidente, anche un lecchese in consiglio

Domenica mattina a Carugate si è svolta l’assemblea regionale elettiva

Il premanese Filippo Fazzini tra i 12 componenti del Consiglio Regionale Fidal Lombardia

MILANO – Luca Barzaghi è il presidente del Comitato Regionale Fidal Lombardia (Federazione Italiana di Atletica Leggera) per il quadriennio 2024-2028. L’Assemblea Regionale Elettiva, svolta domenica mattina a Carugate (MI) nell’auditorium di BCC Milano, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di 249 società aventi diritto di voto con il 72,2% del potere di voto complessivo: Barzaghi, vicepresidente vicario nell’ultimo quadriennio dopo aver ricoperto il ruolo di “vice” anche nella seconda parte del quadriennio precedente e unico candidato al ruolo di presidente nell’assemblea, ha ricevuto 8.559 voti pari al 95,3% dei voti validi espressi (418 schede bianche).

Eletti anche i 12 componenti del Consiglio Regionale Fidal Lombardia: il più votato è stato Bruno Frigeri (5865 voti) seguito da Giampaolo Riva (5441 voti), Paolo Talenti (5170), Federico Danesi (5137), Stefania Tagliabue (5129), Agostino Rossi (4979), il premanese Filippo Fazzini (4837), Marco Balestrini (4133), Mario Pedroni (4062), Fabio Burattin (3416), Ilaria Carrier Ragazzi (3390) e Marinella Signori (3174); non eletti Claudio Baschiera (3095 voti), Tiziano Ardemagni (1649) e Federica Maggi (939). Per Frigeri, Riva, Danesi e Pedroni si tratta di una conferma nel ruolo di consigliere, mentre Talenti era già stato consigliere nei due quadrienni precedenti l’ultimo. Confermato nel ruolo di revisore dei conti il ragionier Massimo Colombo: per lui 8573 voti.

Onorato per questa elezione il lecchese Filippo Fazzini, il suo nome da oltre 20 anni è legato al mondo della corsa in montagna e al Giir di Mont di Premana: “Ringrazio il neo presidente Luca Barzaghi e Gianpaolo Riva per avermi coinvolto in questa nuova avventura – ha detto -. La corsa è la mia grande passione e spero di fare bene il mio compito. So che sarà impegnativo, soprattutto perché il tempo è sempre poco e bisogna dividersi tra famiglia e lavoro. Spero di riuscire anche a ritagliare uno spazio da dedicare ai ragazzi del Giir di Mont. Io vengo dalla corsa in montagna, ma il movimento dell’atletica, anche quello lecchese, è molto articolato e spazia dalla pista, alla strada, alla montagna. Sono pronto a impegnarmi e sono onorato di aver preso il 50% dei voti dei presenti”.

Per ciò che concerne il nuovo presidente Luca Barzaghi, monzese nato il 1° giugno 1968, Barzaghi, vanta un brillante passato da atleta: “L’atletica è una parte importante della mia vita sin da quando avevo 12 anni – le parole di Luca Barzaghi –. Ho vissuto due mandati meravigliosi e raccolgo da Gianni Mauri un’eredità importante. Sarà un quadriennio nel segno della continuità del lavoro del precedente Consiglio Regionale, una continuità da ricalibrare sulla sensibilità di chi fa parte del nuovo organo direttivo: l’obiettivo è lavorare assieme come in una famiglia con tutte le componenti, in un sereno confronto con Fidal nazionale e con una partecipazione attiva dei Comitati Provinciali, i cui presidenti verranno invitati come uditori alle riunioni di Consiglio Regionale”.