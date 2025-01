Giro d’Italia 2025: la tappa numero 18 attraverserà la provincia di Lecco

Giovedì 29 maggio la corsa rosa attraverserà la Valsassina e la Brianza passando da Lecco

144 km da Morbegno a Cesano Maderno prima delle ultime grandi salite e della passerella di Roma

LECCO – Giovedì 29 maggio 2025 anche la provincia di Lecco si tingerà di rosa per il passaggio del Giro d’Italia. Si tratta della tappa numero 18: da Morbegno a Cesano Maderno, 144 chilometri. Una tappa che in gergo viene definita di “riposo”, inserita tra una serie di tappe di montagna, che si concluderà con una probabile volata finale, l’ultima prima di Roma.

Dopo una partenza piana da Morbegno giunti a Bellano si salirà a Taceno per poi percorrere tutta la Valsassina fino al Colle di Balisio. Quindi il passaggio da Ballabio, la discesa verso Lecco per poi affrontare affrontare alcuni must degli amatori della Brianza come il Colle Brianza (culmine a Ravellino) e la Sirtori. Ultimi 50 km prima dell’arrivo a Cesano Maderno perfettamente piatti, con il veloce circuito finale di 12.5 km da percorrere due volte.

Ricordiamo che per la 15^ volta nella sua storia, il Giro d’Italia ha scelto di partire dall’estero e nel 2025 sarà l’Albania a colorarsi di rosa per i primi giorni di gara (via il 9 maggio 2025 da Durazzo). Non saranno tappe di attesa o transito, bensì di lotta e attacchi. Il Giro 108 avrà tre giornate complicate, prima con l’esplosiva Durazzo-Tirana, poi con la crono di 13,7 km sulle strade della capitale, e infine con la Valona–Valona in cui andrà affrontata la prima, vera, salita del Giro, il Passo di Llogara.

Non mancheranno le grandi salite, ma ci sarà anche spazio per i velocisti. Ancora una volta andrà in scena lo show delle strade bianche, con la Gubbio–Siena che promette polvere e divertimento, visto che negli ultimi 70 km ne sono previsti quasi 30 di sterrato, e l’arrivo è in Piazza del Campo come da tradizione della Strade Bianche. Confermata anche la passerella finale a Roma (domenica 1° giugno) quando la corsa rosa passerà in mezzo alla storia e ai monumenti della Capitale.