Konjoneh Maggi vince la Carsolina Cross e stacca il biglietto per gli Europei

Il rappresentante dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vestirà la maglia azzurra in Turchia il prossimo 8 dicembre

Nicole Acerboni, Ilaria Menatti e Jonut Puiu in finale nella Survivor Series 2024 di Busto Arsizio

SGONICO (TR) – Quarta e ultima gara indicativa di corsa campestre per i Campionati Europei di cross (Antalya – Turchia 8 dicembre) domenica mattina a Sgonico (TR) dove si è svolto il Carsolina cross (24/11); dopo le quattro gare il Direttore Tecnico Nazionale dovrà formare la squadra per il Campionato Europeo di cross dell’8 dicembre.

Sicuramente il lecchese Konjoneh Maggi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) farà parte della squadra azzurra forte delle vittorie di Osimo, due settimane fa, e di Sgonico, domenica scorsa. 6km per la categoria Under 23, il lecchese vince con 17’37” con 10” di vantaggio a Nicolò Bedini (Gp Parco Alpi Apuane) con 17’47”, a chiudere il podio Stefano Cecere (Atl Am Cisternino Ecolservizi) con 17’50”. Presente anche l’altro giallo blu Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 12° con 18’28”. Il lecchese Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) 4,5km tra gli Under 20 si è classificato 9° con 14’01” nella gara vinta da Leonardo Mazzoni (Toscana Atletica Jolly) con 13’29”.

A Busto Arsizio la Survivor Series 2024

Ideata come le gare a eliminazione di sci nordico: prima le qualifiche, successivamente i quarti, le semifinali e la finale con gli ultimi 8 atleti. Presenti 5 atleti lecchesi al maschile e due al femminile. Nelle qualifiche 3° Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 3’36”3, 8° Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana) con 3’39”6, 11° Jonut Puiu (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 3’41”3, 13° Federico Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 3’41”8.

Nella 1^ prova dei quarti 5° Mattia Adamoli 3’26”5 e non riesce ad andare in semifinale, nella 2^ prova dei quarti 3° Federico Mada con 3’32”1 va avanti per la semifinale, nella 3^ prova dei quarti ancora bene Lorenzo Forni e Jonut Puiu 2° e 3° con 3’25”8 e 3’26”.

Si va avanti e per la 1^ semifinale Federico si ferma col 7° posto con 3’34”5, nella 2^ semifinale va avanti Jonut al 4° posto con 3’26”7, niente da fare per Lorenzo al 7° posto con 3’34”6.

Nella finale a 8, a vincere è Pietro Arese (Fiamme Gialle) con 3’11”9, al 2° posto Simone Valduga (Aeronautica Militare) con 3’12”7, terzo Giovanni Lazzaro (Aeronautica Militare) con 3’15”6, il lecchese Jonut Puiu chiude al 6° posto con 3’29”1.

Al femminile nelle qualifiche 4 ° posto di Nicole Acerboni (Bracco Atletica) con 4’23”3, al 5° posto Ilaria Menatti (Bracco Atletica) con 4’23”6. Nella 2^ prova dei quarti vince Nicole con 4’05”8, mentre Ilaria conclude al 3° posto con 4’07”1; vanno avanti entrambe e si va nella 2^ prova semifinale e Nicole conclude al 2° posto con 4’05”1 mentre Ilaria chiude al 4° posto con 40’08”, entrambe riescono a concludere la finale.

Tra le 8 atlete, a vincere è Marta Zenoni (Luiss SSD) con 3’45”5, al 2° posto Francesca Annoni (Pro Sesto Atletica Cernusco) con 3’51”7, al 3° posto Paola Poli (Pro Sesto Atletica Cernusco) con 3’52”8, Nicole Acerboni conclude al 5° posto con 3’56”8 mentre Ilaria Menatti conclude all’8° posto con 4’12”4.