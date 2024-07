Lecco. Sui campi di Bonacina il torneo nel ricordo di Lucia e Gabriella

Per il terzo anno il torneo di beach volley della Polisportiva Sant’Egidio

Un’ottantina i partecipanti, a vincere nel Gold la squadra “Si ma niente di serio”

LECCO – Una giornata di sport, divertimento e ricordo quella andata in scena sui campi da beach volley di Bonacina, rione di Lecco, domenica. Attraverso il Torneo Lucia Marcianò e Gabriella Manzoni a.m. la Polisportiva Sant’Egidio ha voluto ricordare due componenti importanti del gruppo, che purtroppo non ci sono più.

In Via Movedo, dove fino a qualche anno fa c’era un vecchio campo da calcio in stato di abbandono e ora sorgono dei nuovi campi da beach volley dati in gestione all’associazione, è andata in scena la terza edizione della manifestazione che ha contato un’ottantina di partecipanti divisi in 16 squadre che da mattina a sera si sono sfidati tra bagher, schiacciate e palleggi, prendendo fiato solo per il pranzo incluso nell’iscrizione.

Come racconta il presidente della Polisportiva Fabrizio Bonaiti, il torneo è intitolato a Lucia Marcianò, giovanissima atleta portata via tre anni fa, ad appena 19 anni, da un brutto male. Insieme a lei, ricordata anche Gabriella Manzoni, socia deceduta a poco tempo di distanza da Lucia.

Guardando ai risultati del torneo, a spuntarla nella finale Gold dopo due set combattuti è stata la squadra “Si ma niente di serio” composta da Allegra Airaldi, Marianna Mainetti, Andrea e Fabio Gilardi, già vincitori lo scorso anno sotto un altro nome. Gli sfidanti “Wash me peposa”. Insieme a loro, nel tabellone Gold che comprendeva le migliori otto formazioni, hanno spiccato anche la formazione “Dont’ worry, Be rretta” che ha prevalso non senza difficoltà su “Squadr’otto” nella finale per il 3°-4° posto, dopo una partita combattutissima.

Per quanto riguarda il tabellone Silver, la finale 3°-4° è andata ad appannaggio dei “Tatoni 2.0” sui “Vai via” mentre la finale 1°-2° ha visto prevalere i “Fratelli di Sangio” sui “Gna Gna Pruff”.

Nel week-end del 20-21 luglio un altro torneo andrà in scena, sempre organizzato dalla Polisportiva Sant’Egidio, con tanto di musica dal vivo ad accompagnare il sabato sera, di cui presto saranno date maggiori informazioni.