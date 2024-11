Orocash Picco Lecco sconfitta a Messina: Akademia Sant’Anna inarrestabile

MESSINA – Al PalaRescifina la capolista Akademia Sant’Anna non fa sconti e conquista la settima vittoria stagionale, superando con un netto 3-0 l’Orocash Picco Lecco. Una gara che, nonostante una partenza promettente delle biancorosse, ha evidenziato il divario tra le due formazioni, confermando il dominio delle siciliane allenate da coach Bonafede.

Il match è iniziato con un primo set combattuto, in cui Lecco ha mostrato determinazione e grinta, restando in scia delle avversarie fino al parziale di 10-6. Tuttavia, la solidità e l’organizzazione di Messina hanno avuto la meglio, chiudendo sul 25-20. Nel secondo set, la musica è cambiata: le padrone di casa hanno imposto un ritmo inarrestabile, mettendo subito distanza tra loro e le lombarde, che non sono riuscite a reagire (25-14).

Il terzo parziale ha regalato inizialmente qualche emozione in più: Lecco sembrava poter rimanere in partita, cercando di opporsi alla pressione delle avversarie. Tuttavia, la superiorità tecnica e fisica di Messina ha prevalso, sancendo la chiusura del match sul 25-15.

Chiara Mason si è distinta come MVP della partita, mentre Bintu Diop, con i suoi 14 punti, ha confermato il ruolo di Top Spiker, dando ulteriore prova del valore della squadra messinese.

Al termine del match, coach Milano della Picco Lecco ha riconosciuto le difficoltà della trasferta contro una squadra di tale caratura. “Il risultato di domenica scorsa pesava sulle ragazze, ma questa era una partita difficile. La classifica parla chiaro sugli obiettivi di Messina – ha dichiarato – Bene il primo set, meno nei set successivi. Sicuramente giocare a casa ci rende più disinvolte, mentre in trasferta, soprattutto con la capolista, è sempre una sfida complessa. Il nostro obiettivo resta entrare nelle prime cinque, poi vedremo”.

Anche la giocatrice Sassolini ha commentato la gara, evidenziando i momenti di difficoltà. “La partita è iniziata bene e con grinta, ma poi Messina ci ha messo in difficoltà. Non abbiamo avuto molta lucidità in alcuni momenti”.