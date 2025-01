Sci Club Lecco, Giulia Bonaso sfiora il podio nello Slalom in Val Palot

Nessun podio, ma prestazioni di rilievo per gli atleti dello Sci Club Lecco nei due giorni di competizioni

VAL PALOT – Due giorni intensi di competizioni in Val Palot per i portacolori dello Sci Club Lecco, impegnati in due slalom maschili e due femminili, tra mercoledì e giovedì. Nessun podio per gli atleti lecchesi, ma spiccano risultati significativi, soprattutto grazie alle prestazioni di Giulia Bonaso, che conferma il suo ottimo stato di forma.

Nel primo slalom maschile di mercoledì, il migliore tra i lecchesi è stato Matteo Vaglio, che ha concluso in 14ª posizione. Buona anche la prova di Leo Lampugnani, 23°. Sfortunata invece la gara per Tommaso Vistali, che è uscito durante la seconda manche, e per Simone Tondale e Giacomo Galli, eliminati già nella prima. La vittoria è andata a Federico Liberatore, che ha chiuso in 1’18”98.

Tra le ragazze, lo stesso giorno, Giulia Bonaso ha fatto registrare un eccellente 4° posto, mancando il podio per pochi centesimi con un tempo di 1’26”87. Ottima anche la prova di Clelia Milani, che ha chiuso in 12ª posizione. La gara è stata vinta da Alessandra Di Sabatino in 1’24”43.

Giovedì è stata un’altra giornata di impegno e risultati positivi per lo Sci Club Lecco. Nello slalom maschile, Simone Tondale e Leo Lampugnani si sono distinti rispettivamente con un 12° e un 13° posto. Anche Tommaso Vistali ha mostrato determinazione, chiudendo 17°. Fuori invece Matteo Vaglio, eliminato nella seconda manche, e ancora Giacomo Galli nella prima. Federico Liberatore si è confermato imprendibile, vincendo anche questa gara con il tempo di 1’22”42.

Nel secondo slalom femminile, Giulia Bonaso ha messo a segno un’altra prestazione di rilievo, chiudendo al 6° posto con il tempo di 1’30”07. Bene anche Clelia Milani, che ha concluso in 15ª posizione. La vittoria è andata ad Angelica Bettoni Mameli, che ha fermato il cronometro a 1’26”71.

Nonostante l’assenza di medaglie, gli atleti dello Sci Club Lecco hanno mostrato carattere e qualità in pista, soprattutto con i giovani che continuano a mettere in evidenza il loro potenziale in un contesto competitivo di alto livello.